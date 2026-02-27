Pensiones

Traslados de AFP a Colpensiones que generan polémica por paso de $25 billones al Gobierno no son los normales, afirma Asofondos

El borrador de decreto para que pueda darse el traspaso a la bolsa de la entidad pública generó controversia con el presidente Petro.

Redacción Economía
27 de febrero de 2026, 12:25 p. m.
Traslados pensionales de AFP a Colpensiones, por ventana de oportunidades de la reforma pensional, sigue generando polémica
Traslados pensionales de AFP a Colpensiones, por ventana de oportunidades de la reforma pensional, sigue generando polémica Foto: Foto 1: Andrés Velasco, presidente de Asofondos-Semana. Foto 2: ilustración ahorro pensional

Las pensiones, tradicionalmente, son un tema que da mucha tela para cortar, más aún cuando se trata de la seguridad de los ahorros de los colombianos.

Es el caso al que se refiere el borrador de decreto emitido por el Ministerio de Trabajo para comentarios del público, que, según ha venido advirtiendo Asofondos, permitiría el traslado de 25 billones de pesos en activos que pasarían a Colpensiones por cuenta de la llamada ventana de oportunidades abierta en la reforma pensional.

Aunque esa ley está suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional, el alto tribunal dejó vigente el artículo que se refiere a los traslados exprés, es decir, aquellos que permiten que, durante dos años, las personas que quieran pasar sus recursos de los fondos privados a Colpensiones puedan hacerlo, incluso sin el lleno de los requisitos.

Proyecto de decreto sobre artículo de reforma pensional daría vía libre a traslado de recursos de AFPs a Colpensiones.
Proyecto de decreto sobre artículo de reforma pensional daría vía libre a traslado de recursos de AFPs a Colpensiones. Foto: Proyecto de Decreto Ministerio de Trabajo

El borrador de decreto ha generado controversia porque, según advirtió Asofondos, los recursos tendrían que permanecer inmovilizados para luego pasar al Fondo de Ahorro que administrará el Banco de la República, el cual todavía no está constituido formalmente debido a la suspensión de la ley por parte de la Corte.

