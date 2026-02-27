Traslados de AFP a Colpensiones que generan polémica por paso de $25 billones al Gobierno no son los normales, afirma Asofondos

Las pensiones, tradicionalmente, son un tema que da mucha tela para cortar, más aún cuando se trata de la seguridad de los ahorros de los colombianos.

Es el caso al que se refiere el borrador de decreto emitido por el Ministerio de Trabajo para comentarios del público, que, según ha venido advirtiendo Asofondos, permitiría el traslado de 25 billones de pesos en activos que pasarían a Colpensiones por cuenta de la llamada ventana de oportunidades abierta en la reforma pensional.

Aunque esa ley está suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional, el alto tribunal dejó vigente el artículo que se refiere a los traslados exprés, es decir, aquellos que permiten que, durante dos años, las personas que quieran pasar sus recursos de los fondos privados a Colpensiones puedan hacerlo, incluso sin el lleno de los requisitos.

Proyecto de decreto sobre artículo de reforma pensional daría vía libre a traslado de recursos de AFPs a Colpensiones. Foto: Proyecto de Decreto Ministerio de Trabajo

El borrador de decreto ha generado controversia porque, según advirtió Asofondos, los recursos tendrían que permanecer inmovilizados para luego pasar al Fondo de Ahorro que administrará el Banco de la República, el cual todavía no está constituido formalmente debido a la suspensión de la ley por parte de la Corte.

Sin embargo, el solo traslado a la bolsa de Colpensiones pondría en riesgo el uso de los recursos con fines distintos a los previstos, según ha venido señalando Asofondos, teniendo en cuenta los términos contemplados en el proyecto de decreto.

El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los que ha salido en defensa del borrador de la norma. En respuesta al mandatario, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio de las AFP, planteó varias reflexiones.

La primera es que “estos no son traslados normales entre los fondos privados y Colpensiones”, pues el jefe de Estado ha mencionado que, efectivamente, los traslados se han venido realizando —como lo permite el derecho ciudadano a elegir de manera autónoma— y que no había existido ningún inconveniente.

Controversia por plata de los fondos de pensiones que pasará a Colpensiones Foto: Getty Images

Por ello, Velasco aclara que, como lo que está vigente es la Ley 100, tras la suspensión de la reforma pensional que la reemplaza, dichos traslados serían ilegales de no ser porque la Corte dejó vigente el artículo que permite hacerlos de esa manera, es decir, sin el lleno de requisitos.

Así, el presidente de Asofondos argumenta que esos traslados “pertenecen y se circunscriben a ese ámbito y por eso no funcionan igual”, en respuesta a los mensajes de Petro.

Velasco enfatizó que, a la luz de la decisión de la Corte, “los recursos se tienen que quedar en las AFPs hasta la edad de pensión”. Es decir, no pueden destinarse al pago de las mesadas de los pensionados actuales de Colpensiones ni a ningún otro fin. “Moverlos sería incumplir una ley vigente”, afirmó.

La controversia, entonces, continúa y los colombianos se mantienen expectantes, a la espera de los términos en los que finalmente saldrá el decreto del Ministerio de Trabajo.

