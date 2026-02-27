Prosperidad Social entregará buena plata a miles de adultos mayores en febrero y marzo: este es el anuncio

En Colombia, existe un gran número de programas de subsidios que buscan ayudar a comunidades afectadas o históricamente marginadas a salir o alejarse de la línea de pobreza, ya sea a través de distintos mecanismos, como bonos o transferencias monetarias, que les permitan cubrir sus necesidades.
Entre estos programas se encuentra Colombia Mayor, que hace parte del modelo de protección para la vejez y está dirigido a adultos mayores en condición de desamparo, que no cuentan con una pensión y viven en situación de indigencia o pobreza extrema.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció novedades sobre el giro de este subsidio para este mes. Señaló que a partir del 28 de febrero comenzará la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias en el país.
En dichos departamentos se hará la entrega con ‘pico y cédula’ y, a partir del 2 de marzo, se iniciará en el resto del país para llegar a unos 2,8 millones de beneficiarios que cumplieron con el proceso para acceder a cada ciclo. La inversión será de $ 1,3 billones.
“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, dijo Rodríguez Amaya.
Los beneficiarios de Córdoba y Sucre, afectados por la emergencia invernal, podrán acercarse a los puntos de pago desde este sábado. En estos dos departamentos, 270.000 personas mayores son beneficiarias en los ciclos mencionados.
Tenga en cuenta que para este año la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, compuesta por Matrix-Sured y Supergiros, con cobertura en todo el país. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.