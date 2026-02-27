Prosperidad Social entregará buena plata a miles de adultos mayores en febrero y marzo: este es el anuncio

En Colombia, existe un gran número de programas de subsidios que buscan ayudar a comunidades afectadas o históricamente marginadas a salir o alejarse de la línea de pobreza, ya sea a través de distintos mecanismos, como bonos o transferencias monetarias, que les permitan cubrir sus necesidades.

Entre estos programas se encuentra Colombia Mayor, que hace parte del modelo de protección para la vejez y está dirigido a adultos mayores en condición de desamparo, que no cuentan con una pensión y viven en situación de indigencia o pobreza extrema.

Tenga en cuenta cómo funcionarán los ciclos 1 y 2 del programa. Foto: PRESIDENCIA / ADOBE STOCK / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció novedades sobre el giro de este subsidio para este mes. Señaló que a partir del 28 de febrero comenzará la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias en el país.

En dichos departamentos se hará la entrega con ‘pico y cédula’ y, a partir del 2 de marzo, se iniciará en el resto del país para llegar a unos 2,8 millones de beneficiarios que cumplieron con el proceso para acceder a cada ciclo. La inversión será de $ 1,3 billones.

Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

Beneficiará a los departamentos afectados por la temporada invernal. Foto: Prosperidad Social

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, dijo Rodríguez Amaya.

Los beneficiarios de Córdoba y Sucre, afectados por la emergencia invernal, podrán acercarse a los puntos de pago desde este sábado. En estos dos departamentos, 270.000 personas mayores son beneficiarias en los ciclos mencionados.

Compre casa fácil en Bogotá: los 7 subsidios que muchos están aprovechando; así puede aplicar

Tenga en cuenta que para este año la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, compuesta por Matrix-Sured y Supergiros, con cobertura en todo el país. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.