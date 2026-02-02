Divisas

Dólar cerró más barato en Colombia: precio oficial de este 2 de febrero

Así se movió la moneda en el mercado spot de la BVC.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 7:21 p. m.
Este es el valor del dólar en el mercado spot.
Este es el valor del dólar en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 2 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.615, lo que significó una reducción de $55 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.670.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $45, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.660.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.669, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.600. El promedio cotizado se encuentra en $3.628.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,284 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 757,59.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,68 %, llegando a las 97,515 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el valor de la moneda en el mercado de la BVC. Foto: Banco Unión

Trump dice que aceptaría inversión china en petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que aceptaría inversiones chinas en la industria petrolera de Venezuela, que busca reanimar su economía tras la salida de su gobernante Nicolás Maduro.

Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y en la última semana reformó sus leyes para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

China era el principal comprador de petróleo venezolano bajo Maduro, cuya captura el 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses fue condenada por el gobierno chino, lo que generó incertidumbre sobre las relaciones futuras de Caracas y Pekín.

“China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Destacó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordó el viernes un pacto de cooperación energética con India.

“India está viniendo y van a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo de Irán, así que ya hicimos ese acuerdo, el concepto del acuerdo, pero China es bienvenida a entrar y comprar petróleo”, expresó el presidente estadounidense.

Trump, quien ha dicho que Washington está “a cargo” de Venezuela, señaló que Estados Unidos y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo y aseguró que se está “llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo”.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
Trump dice que aceptaría inversión china en petróleo de Venezuela Foto: AP

“Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros”, sostuvo.

Trump también sugirió que Estados Unidos buscaría un “acuerdo” con Cuba luego de amenazar con imponer aranceles a los países que le venden petróleo.

“Creo que ellos probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente”, declaró Trump sobre las autoridades cubanas.

Noticias Destacadas