Dólar cerró más barato en Colombia: precio oficial este 11 de marzo

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 11 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.679, lo que significó una reducción de $ 31 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.710.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.709.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.709, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.670. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.687.

CREG aprobó mecanismo para contratación eficiente de energía; será a través de la Bolsa Mercantil

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.627 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 837.84.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,33 %, llegando a las 99,238 unidades.

Así se mueve la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

“Momento perfecto” para considerar el uso de reservas petroleras, dice secretario de EE. UU.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo el miércoles que es un momento oportuno para considerar la liberación de reservas petroleras mundiales para aliviar los precios.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Wall Street Journal el martes.

Los ataques con misiles y drones de Irán han prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo y del gas natural licuado del mundo.

Trabajadores tendrán que financiar sindicatos aunque no hagan parte de ellos: la alerta de Fenalco ante decreto de MinTrabajo

Cuando le preguntaron sobre la propuesta de la AIE, Burgum declaró a Fox News: “Es para este tipo de momentos que se usan esas reservas”.

“Lo que tenemos aquí no es una escasez de energía en el mundo. Tenemos un problema de tránsito que es temporal”, afirmó.

“Este es el momento perfecto para pensar en liberar parte de esas reservas para aliviar la presión sobre el precio global”.

La inyección de crudo solicitada por la AIE a los países miembro, de 400 millones de barriles, supera ampliamente los 182 millones de barriles que sacaron al mercado en 2022, en dos tandas, tras la invasión rusa de Ucrania.

“Momento perfecto” para considerar uso de reservas petroleras, dice secretario de EE.UU. Foto: Getty Images

Burgum agregó que Estados Unidos y sus aliados en la región tienen “muchas opciones” para garantizar que la energía siga fluyendo en la economía global.