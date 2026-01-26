Divisas

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

La moneda terminó al alza en la jornada de hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 7:33 p. m.
Así terminó el dólar hoy.
Así terminó el dólar hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.685, lo que significó una reducción de $48 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.637.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $36, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.650.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.692, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.650. El promedio cotizado se encuentra en $3.676.

Macroeconomía

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Macroeconomía

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Macroeconomía

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Macroeconomía

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

Macroeconomía

Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

Macroeconomía

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Macroeconomía

Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

Macroeconomía

Dólar sigue a la baja en Colombia: este es el precio para el 23 de enero

Macroeconomía

Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,420 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 925,44.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,58 %, llegando a las 96,840 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Tenga en cuenta la fluctuación del dólar. Foto: Banco Unión

Asediada por Trump, la Fed se encamina a mantener sin cambios las tasas

La Fed, el banco central de Estados Unidos, se encamina a hacer la semana que viene lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre el 3,50 % y el 3,75 % decidido en diciembre.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, se ha opuesto abiertamente a Trump.

Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Desde su regreso al poder hace un año, el mandatario republicano reclama una fuerte bajada de las tasas de la Fed, claves para definir los costos del endeudamiento.

Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos sobre su competencia y honestidad.

Chair of the US Federal Reserve Jerome Powell speaks during a press conference following the Federal Open Market Committee meeting in Washington, DC, on June 18, 2025. The US Federal Reserve held interest rates steady for a fourth consecutive meeting Wednesday, forecasting higher inflation and cooler growth this year while President Donald Trump's tariffs begin to take hold and geopolitical uncertainty looms. The Fed kept the benchmark lending rate at a range between 4.25 percent and 4.50 percent at the end of its two-day meeting, with officials penciling in two rate cuts this year, similar to earlier projections. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Jerome Powell ha tenido varios encontrones con el presidente Trump. Foto: AFP

También intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, con un simple mensaje en la plataforma Truth Social. La Corte Suprema, que acaba de examinar el caso, se mostró reticente a la posibilidad de dejar que el presidente decida por sí solo qué justificaría el despido de un funcionario del banco central.

Más de Macroeconomía

Método para alcanzar 1.000 millones a los 65 años: cuánto ahorrar según su edad.

Así funcionará el ahorro máximo en BEPS durante 2026

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

Columna Cesantías

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Remesas dólares pesos

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Otro tema de discusión alrededor de la reforma es qué hacer con quienes tienen ahorros, pero no logran pensionarse porque no cumplen las semanas. Para ellos se discutiría un pilar semicontributivo.

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Un nuevo "Ahorro involuntario" podría beneficiar a aquellos que ya cumplen con los requisitos para la pensión, pero continúan a la espera de recibirla.

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

remesas Colombia

Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 26 de enero

Pensiones

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Noticias Destacadas