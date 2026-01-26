Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.685, lo que significó una reducción de $48 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.637.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $36, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.650.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.692, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.650. El promedio cotizado se encuentra en $3.676.

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,420 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 925,44.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,58 %, llegando a las 96,840 unidades.

Tenga en cuenta la fluctuación del dólar. Foto: Banco Unión

Asediada por Trump, la Fed se encamina a mantener sin cambios las tasas

La Fed, el banco central de Estados Unidos, se encamina a hacer la semana que viene lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre el 3,50 % y el 3,75 % decidido en diciembre.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, se ha opuesto abiertamente a Trump.

Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Desde su regreso al poder hace un año, el mandatario republicano reclama una fuerte bajada de las tasas de la Fed, claves para definir los costos del endeudamiento.

Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos sobre su competencia y honestidad.

Jerome Powell ha tenido varios encontrones con el presidente Trump. Foto: AFP

También intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, con un simple mensaje en la plataforma Truth Social. La Corte Suprema, que acaba de examinar el caso, se mostró reticente a la posibilidad de dejar que el presidente decida por sí solo qué justificaría el despido de un funcionario del banco central.