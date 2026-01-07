Dólar cierra más caro en Colombia este 7 de enero: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 7 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.742, lo que significó un incremento de $12 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.730.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $22, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.720.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.773, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.710. El promedio cotizado se encuentra en $3.749.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,035 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 799,830.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 %, llegando a las 98,377 unidades.

Las reservas semanales de petróleo de EE. UU. en su nivel más bajo desde octubre

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos volvieron a caer la semana pasada y se ubicaron en su nivel más bajo desde octubre, informó el miércoles la Agencia de Información Energética federal (EIA, por sus siglas en inglés).

En el periodo de siete días que se completó el 2 de enero, las reservas disminuyeron unos 3,8 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción cercana a un millón de barriles, según una encuesta entre analistas publicada por la agencia Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, las reservas se situaron en 419,1 millones de barriles.

Las reservas estratégicas, por su parte, aumentaron ligeramente hasta los 413,5 millones de barriles respecto al periodo anterior, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

En el periodo reportado, las importaciones subieron casi 28 % y las exportaciones cerca de 24 %.

La producción estadounidense se situó en 13,81 millones de barriles por día y las refinerías operaron al 94,7 % de su capacidad.