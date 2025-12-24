Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

El dólar se ha vuelto, desde hace varias décadas, una de las monedas más importantes en la economía global, dada su solidez y la capacidad de poder negociarse en casi cualquier parte del mundo. Es por ello que muchos optan por ahorrar e invertir en esta moneda, además de utilizarla para realizar viajes, por lo que su evaluación constante es clave.
En los últimos meses, el dólar se ha desplomado de manera importante en Colombia, llegando a mínimos de $ 3.700 que no se veían desde hace semestres, por lo que es clave evaluar el precio de la moneda.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy
Este miércoles, 24 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.682 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.817.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,717
|3,831
|114
|Cali
|3,685
|3,855
|170
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,648
|3,800
|152
|Pereira
|3,680
|3,780
|100
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 24 de diciembre de 2025
|3682.59
|3817.04
|3759.48
|Martes 23 de diciembre de 2025
|3684.07
|3817.78
|3792.59
|Lunes 22 de diciembre de 2025
|3692.22
|3824.44
|3817.93
|Domingo 21 de diciembre de 2025
|3702.59
|3834.07
|3817.93
|Sábado 20 de diciembre de 2025
|3701.48
|3833.33
|3817.93
|Viernes 19 de diciembre de 2025
|3701.15
|3833.85
|3874.71
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,710
|3,810
|100
|Cambios Kapital
|3,700
|3,800
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,710
|3,810
|100
|El Condor Cambios
|3,720
|3,820
|100
|EuroDolar
|3,730
|3,830
|100
|Latin Cambios
|3,730
|3,830
|100
Es importante que sepa que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.