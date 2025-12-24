Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

El dólar se ha vuelto, desde hace varias décadas, una de las monedas más importantes en la economía global, dada su solidez y la capacidad de poder negociarse en casi cualquier parte del mundo. Es por ello que muchos optan por ahorrar e invertir en esta moneda, además de utilizarla para realizar viajes, por lo que su evaluación constante es clave.

En los últimos meses, el dólar se ha desplomado de manera importante en Colombia, llegando a mínimos de $ 3.700 que no se veían desde hace semestres, por lo que es clave evaluar el precio de la moneda.

Así se mueve la divisa hoy. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy

Este miércoles, 24 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.682 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.817.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,717 3,831 114 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,648 3,800 152 Pereira 3,680 3,780 100

Así se mueve la divisa hoy. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 24 de diciembre de 2025 3682.59 3817.04 3759.48 Martes 23 de diciembre de 2025 3684.07 3817.78 3792.59 Lunes 22 de diciembre de 2025 3692.22 3824.44 3817.93 Domingo 21 de diciembre de 2025 3702.59 3834.07 3817.93 Sábado 20 de diciembre de 2025 3701.48 3833.33 3817.93 Viernes 19 de diciembre de 2025 3701.15 3833.85 3874.71

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,710 3,810 100 Cambios Kapital 3,700 3,800 100 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,710 3,810 100 El Condor Cambios 3,720 3,820 100 EuroDolar 3,730 3,830 100 Latin Cambios 3,730 3,830 100

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Es importante que sepa que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.