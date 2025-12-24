Divisas

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Esta es la cotización de la moneda en los establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Así se mueve la divisa hoy
Así se mueve la divisa hoy

El dólar se ha vuelto, desde hace varias décadas, una de las monedas más importantes en la economía global, dada su solidez y la capacidad de poder negociarse en casi cualquier parte del mundo. Es por ello que muchos optan por ahorrar e invertir en esta moneda, además de utilizarla para realizar viajes, por lo que su evaluación constante es clave.

En los últimos meses, el dólar se ha desplomado de manera importante en Colombia, llegando a mínimos de $ 3.700 que no se veían desde hace semestres, por lo que es clave evaluar el precio de la moneda.

Así se mueve la divisa hoy.
Así se mueve la divisa hoy.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy

Este miércoles, 24 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.682 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.817.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7173,831114
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6483,800152
Pereira3,6803,780100
Dólar dólares
Así se mueve la divisa hoy.

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 24 de diciembre de 20253682.593817.043759.48
Martes 23 de diciembre de 20253684.073817.783792.59
Lunes 22 de diciembre de 20253692.223824.443817.93
Domingo 21 de diciembre de 20253702.593834.073817.93
Sábado 20 de diciembre de 20253701.483833.333817.93
Viernes 19 de diciembre de 20253701.153833.853874.71
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7103,810100
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7103,810100
El Condor Cambios3,7203,820100
EuroDolar3,7303,830100
Latin Cambios3,7303,830100
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Es importante que sepa que estos establecimientos son autónomos en definir sus precios, sin estar obligados a seguir una decisión de un organismo oficial, sino a través del mercado, por lo que evalúan precios de otras casas de cambio, bancos, entre otros aspectos.

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Noticias Destacadas