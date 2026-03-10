Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de marzo

El dólar es una moneda considerada como una de las más importantes en todo el mundo. Esto dado que es una moneda de reserva, comercio y finanzas globales dominante, representando aproximadamente el 60 % de las reservas bancarias y que permea el 54 % del comercio mundial.
Su importancia radica en que puede estabilizar o desestabilizar economías, define el precio de materias primas, como lo son el petróleo y el oro, influye en la inflación local al afectar costos de importación y sirve de refugio seguro para inversores.
La moneda americana ha fluctuado de manera importante durante los últimos días, registrando precios considerablemente volátiles. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores. Aquí le contamos cómo se mueve la divisa en el mercado de casas de cambio.
Precio oficial del dólar en casas de cambio para este martes: así se mueve
Análisis del mercado cambiario para este martes 10 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,640.43 y de venta de $3,748.26.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,700
|3,773
|73
|Cali
|3,600
|3,790
|190
|Cartagena
|3,450
|3,650
|200
|Cúcuta
|3,680
|3,730
|50
|Medellín
|3,573
|3,724
|151
|Pereira
|3,700
|3,800
|100
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Martes 10 de marzo de 2026
|3640.43
|3748.26
|3744.84
|Lunes 9 de marzo de 2026
|3640.43
|3748.26
|3795.55
|Domingo 8 de marzo de 2026
|3660
|3769.13
|3795.55
|Sábado 7 de marzo de 2026
|3658.7
|3767.83
|3795.55
|Viernes 6 de marzo de 2026
|3662.61
|3772.61
|3767.94
|Jueves 5 de marzo de 2026
|3636.52
|3748.7
|3751.41
|Miércoles 4 de marzo de 2026
|3623.91
|3730.65
|3797.64
|martes 3 de marzo de 2026
|3629.78
|3736.52
|3768.73
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,720
|3,820
|100
|Amerikan Cash
|3,700
|3,760
|60
|Cambios Kapital
|3,710
|3,740
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,700
|3,750
|50
|EuroDolar
|3,700
|3,770
|70
|Latin Cambios
|3,700
|3,770
|70
Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.