Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 10 de marzo

La divisa americana registra una fluctuación importante este martes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:09 a. m.
La cotización del dólar bajó esta semana.
La cotización del dólar bajó esta semana. Foto: El País

El dólar es una moneda considerada como una de las más importantes en todo el mundo. Esto dado que es una moneda de reserva, comercio y finanzas globales dominante, representando aproximadamente el 60 % de las reservas bancarias y que permea el 54 % del comercio mundial.

Su importancia radica en que puede estabilizar o desestabilizar economías, define el precio de materias primas, como lo son el petróleo y el oro, influye en la inflación local al afectar costos de importación y sirve de refugio seguro para inversores.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve la moneda. Foto: Banco Unión

La moneda americana ha fluctuado de manera importante durante los últimos días, registrando precios considerablemente volátiles. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores. Aquí le contamos cómo se mueve la divisa en el mercado de casas de cambio.

Precio oficial del dólar en casas de cambio para este martes: así se mueve

Análisis del mercado cambiario para este martes 10 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,640.43 y de venta de $3,748.26.

Macroeconomía

Trabajadores tendrán que financiar sindicatos aunque no hagan parte de ellos: la alerta de Fenalco ante decreto de MinTrabajo

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja este 10 de marzo: precio oficial de la divisa en el mercado

Macroeconomía

Aumento del salario mínimo empieza a impactar en los precios de los servicios

Macroeconomía

Extorsión en municipios cafeteros creció más del 70%

Macroeconomía

Euro: precio de la divisa en las casas de cambio para el lunes 9 de marzo

Macroeconomía

Dólar cayó en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de la moneda

Macroeconomía

Precio del petróleo se dispara en el mundo: Brent y WTI se acercan a los 100 dólares por barril

Macroeconomía

Dólar abrió a la baja en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de hoy

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 9 de marzo: así se mueve la moneda en este mercado

Macroeconomía

Precio del dólar para este 8 de marzo: así se mueve el domingo

Precio del petróleo se dispara en el mundo: Brent y WTI se acercan a los 100 dólares por barril

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7003,77373
Cali3,6003,790190
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6803,73050
Medellín3,5733,724151
Pereira3,7003,800100
Dólar Dólares
Esta es la fluctuación. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
Martes 10 de marzo de 20263640.433748.263744.84
Lunes 9 de marzo de 20263640.433748.263795.55
Domingo 8 de marzo de 202636603769.133795.55
Sábado 7 de marzo de 20263658.73767.833795.55
Viernes 6 de marzo de 20263662.613772.613767.94
Jueves 5 de marzo de 20263636.523748.73751.41
Miércoles 4 de marzo de 20263623.913730.653797.64
martes 3 de marzo de 20263629.783736.523768.73

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,7003,76060
Cambios Kapital3,7103,74030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,75050
EuroDolar3,7003,77070
Latin Cambios3,7003,77070
Empresas deben contratar a personas con discapacidad: acá, lo que necesitan saber

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

aranceles EEUU Dólar
Así funciona el dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.