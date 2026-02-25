Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 25 de febrero

El dólar estadounidense es la principal moneda de reserva y referencia mundial, fundamental porque domina cerca del 88% de las transacciones internacionales, más del 50% del comercio global y la mayoría de las materias primas (petróleo, oro) se cotizan en esta divisa. En economías emergentes, como la colombiana, es clave justamente para los procesos de importación y exportación, que mueven buena parte del PIB.
En Colombia, el dólar es fundamental dado que la deuda externa se paga en esta divisa, además su fluctuación influye directamente en la inflación local, las remesas y los costos de servicios digitales.
Durante los últimos meses la divisa ha mantenido una tendencia a la baja, que ha tocado mínimos de $3.590, que no se habían visto desde el año 2021 en la cotización del mercado spot.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este miércoles, 25 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,555.77 y de venta de $3,672.50.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor de la divisa en varias ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,617
|3,697
|80
|Cali
|3,565
|3,705
|140
|Cartagena
|3,450
|3,650
|200
|Cúcuta
|3,600
|3,640
|40
|Medellín
|3,500
|3,650
|150
|Pereira
|3,600
|3,670
|70
De otro lado, si desea evaluar la fluctuación de la divisa con respecto al tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de la moneda. Allí aparecen precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 24 de febrero de 2026
|3555.77
|3672.5
|3697.36
|lunes 23 de febrero de 2026
|3553.85
|3670.58
|3691.34
|domingo 22 de febrero de 2026
|3552
|3672.6
|3691.34
|sábado 21 de febrero de 2026
|3555
|3673.27
|3691.34
|viernes 20 de febrero de 2026
|3555.38
|3673.27
|3695.72
|jueves 19 de febrero de 2026
|3552.31
|3671.73
|3669.21
|miércoles 18 de febrero de 2026
|3545
|3664.23
|3664.26
Finalmente, acá le mostramos cuáles son los precios de la divisa con respecto a cada casa de cambio. Tenga en cuenta los valores para algunos de los establecimientos que funcionan en el país.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,620
|3,750
|130
|Amerikan Cash
|3,620
|3,670
|50
|Cambios AG
|3,600
|3,690
|90
|Cambios Kapital
|3,600
|3,650
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,580
|3,655
|75
|EuroDolar
|3,600
|3,680
|80
Tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de una entidad oficial para ello.
Estos lugares analizan valores como precios de competidores, precios en bancos, la TRM y la bolsa.