Dólar en casas de cambio en Colombia: precio oficial del 12 de febrero

Este es el valor de la moneda en este mercado.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 6:54 a. m.
Así se está moviendo la moneda.
Así se está moviendo la moneda.

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
Así se está moviendo la moneda.

Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación a la baja, que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que la ven como un activo resguardo y que les permitiría obtener rentabilidades en un plazo largo, tras un incremento en la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Conozca el análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.565,67 y de venta de $ 3.692,17.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Finalmente, si usted desea conocer el valor de la moneda respecto a las ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con estas, precio de compra, precio de venta y spread:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6113,70796
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6103,65040
Medellín3,5203,672152
Pereira3,6003,67070
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se está moviendo la moneda. Foto: El País

De otro lado, si lo que desea saber es el precio de la divisa con respecto a los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana en el siguiente historial.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 11 de febrero de 20263565.673692.173659.71
martes 10 de febrero de 20263572.763699.313651.9
lunes 9 de febrero de 20263577.933700.343670.2
domingo 8 de febrero de 20263583.793708.453670.2
sábado 7 de febrero de 20263583.573709.823670.2
viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
jueves 5 de febrero de 20263599.663725.863644.93

De otro lado, si lo que desea es conocer el valor de la divisa en establecimientos, tenga en cuenta la siguiente tabla en donde está el precio del dólar en distintas casas de cambio.

Aparecen algunos nombres de estos establecimientos, el precio de compra, precio de venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,5903,68090
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3,6203,66040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,67060
El Condor Cambios3,5303,680150
EuroDolar3,6203,68060
Latin Cambios3,6303,69060
Miss Money Cambios3,5903,68090

Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Así se está moviendo la moneda. Foto: 123 Rf

Revisan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.

