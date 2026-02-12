Dólar en casas de cambio en Colombia: precio oficial del 12 de febrero

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación a la baja, que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que la ven como un activo resguardo y que les permitiría obtener rentabilidades en un plazo largo, tras un incremento en la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Conozca el análisis del mercado cambiario para este miércoles 11 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.565,67 y de venta de $ 3.692,17.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Finalmente, si usted desea conocer el valor de la moneda respecto a las ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con estas, precio de compra, precio de venta y spread:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,611 3,707 96 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,610 3,650 40 Medellín 3,520 3,672 152 Pereira 3,600 3,670 70

De otro lado, si lo que desea saber es el precio de la divisa con respecto a los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana en el siguiente historial.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 11 de febrero de 2026 3565.67 3692.17 3659.71 martes 10 de febrero de 2026 3572.76 3699.31 3651.9 lunes 9 de febrero de 2026 3577.93 3700.34 3670.2 domingo 8 de febrero de 2026 3583.79 3708.45 3670.2 sábado 7 de febrero de 2026 3583.57 3709.82 3670.2 viernes 6 de febrero de 2026 3587.5 3712.32 3691.75 jueves 5 de febrero de 2026 3599.66 3725.86 3644.93

De otro lado, si lo que desea es conocer el valor de la divisa en establecimientos, tenga en cuenta la siguiente tabla en donde está el precio del dólar en distintas casas de cambio.

Aparecen algunos nombres de estos establecimientos, el precio de compra, precio de venta y spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,590 3,680 90 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,620 3,660 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,670 60 El Condor Cambios 3,530 3,680 150 EuroDolar 3,620 3,680 60 Latin Cambios 3,630 3,690 60 Miss Money Cambios 3,590 3,680 90

Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Revisan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.