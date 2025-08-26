Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 26 de agosto en Colombia: precio de la divisa

Así se mueve la divisa en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 12:46 p. m.
-
¿Cuál es el precio de la divisa? | Foto: Guillermo Torres / Semana

El 26 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.902, mientras que la de venta rondó los $4.030.

Contexto: Empleadores no pueden dar malas referencias laborales, advierte la Corte Constitucional

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.952 – $4.013
  • Cali – $3.925 – $4.040
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.930 – $3.975
  • Medellín – $3.833 – $3.986
  • Pereira – $3.930 – $3.990
Pesos Colombia Dólares
La divisa es un buen activo para invertir. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes 26 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.002
  • Lunes 25 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.002
  • Domingo 24 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.001
  • Sábado 23 de agosto de 2025 - $3.901 - $4.001
  • Viernes 22 de agosto de 2025 - $3.900 - $4.000
  • Jueves 21 de agosto de 2025 - $3.905 - $4.003
Dolar
Así se mueve en Colombia. | Foto: Getty Images

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.970 – $4.000
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Kapital – $3.950 – $4.000
  • Cambios Vancouver – $3.960 – $4.000
  • El Cóndor Cambios – $3.900 – $4.000
  • EuroDólar – $3.950 – $4.030
Contexto: Los casos en los que no pueden embargar su pensión en Colombia

Ahorrar en dólares es una buena alternativa para quienes desean resguardar su patrimonio, pues la divisa protege el dinero de las devaluaciones y la inflación que enfrenta las monedas locales de economías emergentes.

Dólares
El dólar es atractivo para inversionistas. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

