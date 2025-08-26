El 26 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.902, mientras que la de venta rondó los $4.030.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.952 – $4.013

– $3.952 – $4.013 Cali – $3.925 – $4.040

– $3.925 – $4.040 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.930 – $3.975

– $3.930 – $3.975 Medellín – $3.833 – $3.986

– $3.833 – $3.986 Pereira – $3.930 – $3.990

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes 26 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.002

- $3.902 - $4.002 Lunes 25 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.002

- $3.902 - $4.002 Domingo 24 de agosto de 2025 - $3.902 - $4.001

- $3.902 - $4.001 Sábado 23 de agosto de 2025 - $3.901 - $4.001

- $3.901 - $4.001 Viernes 22 de agosto de 2025 - $3.900 - $4.000

- $3.900 - $4.000 Jueves 21 de agosto de 2025 - $3.905 - $4.003

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.970 – $4.000

– $3.970 – $4.000 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Kapital – $3.950 – $4.000

– $3.950 – $4.000 Cambios Vancouver – $3.960 – $4.000

– $3.960 – $4.000 El Cóndor Cambios – $3.900 – $4.000

– $3.900 – $4.000 EuroDólar – $3.950 – $4.030

Ahorrar en dólares es una buena alternativa para quienes desean resguardar su patrimonio, pues la divisa protege el dinero de las devaluaciones y la inflación que enfrenta las monedas locales de economías emergentes.