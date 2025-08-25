Suscribirse

Trabajo

Empleadores no pueden dar malas referencias laborales, advierte la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha dejado claro que los empleadores no pueden emitir juicios desfavorables sobre extrabajadores, pues vulneran el derecho fundamental al trabajo.

Redacción Economía
25 de agosto de 2025, 5:44 p. m.
El Hospital Universitario de Santander respondió ante el caso de acoso laboral y sexual que denunció una exfuncionaria de la entidad. Imagen de referencia. Foto: Getty images.
Las referencias que un empleador da sobre un exempleado pueden tener un impacto directo en sus posibilidades de acceder a nuevas oportunidades | Foto: Foto Gettyimages

En Colombia, las referencias laborales juegan un papel clave en la vida profesional de quienes buscan nuevas oportunidades. Sin embargo, surge una pregunta frecuente: ¿puede un exempleador dar una mala referencia?

Aunque el Código Sustantivo del Trabajo no aborda de manera explícita esta situación, la Corte Constitucional ha fijado una posición contundente: entregar una opinión negativa sobre un extrabajador está prohibido, pues se considera una vulneración al derecho fundamental al trabajo.

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.
La Corte Constitucional declara que dar una mala referencia laboral está prohibido. | Foto: cortesía corte

“Cuando una empresa entrega información negativa sobre un trabajador que busca ser contratado, se está vulnerando un derecho fundamental: el derecho al trabajo”, explicó el abogado laboralista Marcial Ortiz.

Según el especialista, una referencia desfavorable puede condicionar de inmediato la decisión de un nuevo empleador, cerrando injustamente las puertas a quien busca continuar su vida laboral.

Corte Suprema protegió derechos laborales de personas con discapacidad tras caso de mujer que fue despedida sin justa causa

Esto implica que, aunque la ley laboral no mencione el tema de manera expresa, los criterios de la Corte sirven de guía obligatoria. Las compañías deben limitarse a dar información objetiva y verificable, como el cargo desempeñado, el tiempo de servicio y las funciones generales, evitando cualquier juicio de valor.

Hombre de negocios revisando su teléfono mientras la multitud pasa
Las referencias laborales en Colombia deben limitarse a información objetiva y comprobable, como el cargo desempeñado, el tiempo de servicio y las funciones ejercidas, evitando valoraciones subjetivas. | Foto: Getty Images

Los trabajadores afectados cuentan con mecanismos jurídicos para defenderse. Entre ellos, el derecho de petición para exigir explicaciones sobre la referencia entregada y la acción de tutela, que obliga a la empresa a responder ante la justicia. En algunos casos, los jueces han ordenado a las compañías rectificar o retractarse públicamente de lo expresado.

La recomendación para las empresas es actuar con prudencia al emitir referencias y para los trabajadores, conocer las herramientas legales disponibles. De esta manera, se busca garantizar que el acceso al empleo no se vea restringido por valoraciones subjetivas e injustas.

TrabajoAmbiente laboralCorte Constitucionalvida laboraltrabajo en ColombiaDerecho de Petición

Noticias Destacadas

