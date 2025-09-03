Divisas
Dólar en casas de cambio para este 3 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Este es el valor de cotización de la moneda en establecimientos profesionales del cambio.
El dólar mantuvo durante la última jornada fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio de septiembre, más exactamente en la jornada de este miércoles. Por ello es clave analizar su comportamiento.
Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 3 de septiembre se situó cerca de $ 3.883, mientras que el de venta rondó los $ 3.990.
Es importante que haga monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.951 – $ 3.998
- Cali – $ 3.900 – $ 4.030
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935
- Medellín – $ 3.831 – $ 3.977
- Pereira – $ 3.950 – $ 4.000
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes 2 de septiembre de 2025 - $3.883 $3.990
- Lunes 1 de septiembre de 2025 - $3.881 $3.991
- Domingo 31 de agosto de 2025 - $3.881 $3.991
- Sábado 30 de agosto de 2025 - $3.894 $3.993
- Viernes 29 de agosto de 2025 - $3.898 - $3.995
- Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.990
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.980
- Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985
- El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
- EuroDólar – $3.940 – $4.000