Dólar en casas de cambio para este 3 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar mantuvo durante la última jornada fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio de septiembre, más exactamente en la jornada de este miércoles. Por ello es clave analizar su comportamiento.

Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 3 de septiembre se situó cerca de $ 3.883, mientras que el de venta rondó los $ 3.990.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Es importante que haga monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.951 – $ 3.998

– $ 3.951 – $ 3.998 Cali – $ 3.900 – $ 4.030

– $ 3.900 – $ 4.030 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935

– $ 3.880 – $ 3.935 Medellín – $ 3.831 – $ 3.977

– $ 3.831 – $ 3.977 Pereira – $ 3.950 – $ 4.000

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes 2 de septiembre de 2025 - $3.883 $3.990

$3.883 $3.990 Lunes 1 de septiembre de 2025 - $3.881 $3.991

$3.881 $3.991 Domingo 31 de agosto de 2025 - $3.881 $3.991

$3.881 $3.991 Sábado 30 de agosto de 2025 - $3.894 $3.993

$3.894 $3.993 Viernes 29 de agosto de 2025 - $3.898 - $3.995

$3.898 - $3.995 Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010

Esta es la fluctuación de la moneda. | Foto: Adobe Stock

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.990

– $ 3.950 – $ 3.990 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.980

– $ 3.940 – $ 3.980 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985

– $ 3.950 – $ 3.985 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 EuroDólar – $3.940 – $4.000