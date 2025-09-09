Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 9 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Así se está moviendo la moneda americana en establecimientos de cambio.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 12:01 p. m.
-
Las casas de cambio son establecimientos que facilitan la compra de divisas en todo el mundo. Estas son reconocidas por ofrecer distintos tipos de moneda, fijando un precio determinado por el mercado y que se aleja de los definidos por entidades oficiales.

Los dólares son una de las monedas que se pueden vender y comprar allí, dado que son una de las más populares y vistas por muchos como un resguardo de inversión o una moneda predilecta en caso de realizar viajes a distintos países.

Pesos Colombia Dólares
De acuerdo a una revisión hecha en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 9 de septiembre se situó cerca de $ 3.881, mientras que el de venta rondó los $ 3.978.

Si usted está por comprar o vender dólares, es importante que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los valores de las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.951 – $ 4.001
  • Cali – $ 3.860 – $ 3.985
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.950
  • Medellín – $ 3.794 – $ 3.943
  • Pereira – $ 3.920 – $ 3.970
Dólar Dólares
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
  • Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
  • Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.985
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • EuroDólar – $3.940 – $4.000
