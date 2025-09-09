Dólar en casas de cambio para este 9 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Las casas de cambio son establecimientos que facilitan la compra de divisas en todo el mundo. Estas son reconocidas por ofrecer distintos tipos de moneda, fijando un precio determinado por el mercado y que se aleja de los definidos por entidades oficiales.

Los dólares son una de las monedas que se pueden vender y comprar allí, dado que son una de las más populares y vistas por muchos como un resguardo de inversión o una moneda predilecta en caso de realizar viajes a distintos países.

Así se está moviendo la divisa. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo a una revisión hecha en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 9 de septiembre se situó cerca de $ 3.881, mientras que el de venta rondó los $ 3.978.

Si usted está por comprar o vender dólares, es importante que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los valores de las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.951 – $ 4.001

– $ 3.951 – $ 4.001 Cali – $ 3.860 – $ 3.985

– $ 3.860 – $ 3.985 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.950

– $ 3.880 – $ 3.950 Medellín – $ 3.794 – $ 3.943

– $ 3.794 – $ 3.943 Pereira – $ 3.920 – $ 3.970

Estos son los valores de la divisa para hoy. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978

$ 3.883 $ 3.978 Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978

$ 3.883 $ 3.978 Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.985

– $ 3.950 – $ 3.985 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.970

– $ 3.950 – $ 3.970 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985

– $ 3.950 – $ 3.985 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 EuroDólar – $3.940 – $4.000