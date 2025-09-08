MinTrabajo adelantará inspecciones a Andrés DC por denuncias de usuarios: “Es inadmisible que se repita una situación”

En la noche del viernes 5 de septiembre, el país conoció, por medio de las redes sociales, una serie de denuncias contra el restaurante Andrés DC.

“La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, señaló el usuario @Moreno_Cardio en su cuenta de X.

La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0 — DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025

Frente a estas denuncias, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció y destacó las medidas que se tomarán desde la cartera.

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes. He dado instrucciones para que MinTrabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, señaló el ministro.

El funcionario recordó el lamentable caso en el que resultó herida Laura Villamil, quien requirió diversas operaciones para salvaguardar su integridad. En esa ocasión, las autoridades realizaron visitas de control y emitieron una serie de conceptos al establecimiento comercial.

Por otra parte, las instituciones de control de Bogotá también anunciaron una serie de medidas e investigaciones para esclarecer lo ocurrido y emitir las sanciones correspondientes.

“Desde la administración distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control. Hay que recordar que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia del establecimiento. Sin embargo, haremos con el equipo de la Secretaría de Gobierno una revisión para garantizar las condiciones de un restaurante que tiene altísima afluencia de público y ciudadanos. La Secretaría de Salud también acompañará”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.

Respuesta del restaurante

En primer lugar, señalaron que desde el momento en que se presentó el incidente se prestó toda la atención necesaria, por medio del personal del restaurante y una empresa de atención médica externa.