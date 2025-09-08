Suscribirse

Economía

MinTrabajo adelantará inspecciones a Andrés DC por denuncias de usuarios: “Es inadmisible que se repita una situación”

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer los hechos del pasado 5 de septiembre.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

8 de septiembre de 2025, 10:08 p. m.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo en la rueda de prensa en la que se lanzó la aplicación.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al caso | Foto: Ministerio del Interior

En la noche del viernes 5 de septiembre, el país conoció, por medio de las redes sociales, una serie de denuncias contra el restaurante Andrés DC.

Por medio de redes sociales se denunció la situación.
Por medio de redes sociales se denunció la situación. | Foto: Tomado de : @Moreno_Cardio

“La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, señaló el usuario @Moreno_Cardio en su cuenta de X.

Frente a estas denuncias, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció y destacó las medidas que se tomarán desde la cartera.

Contexto: Nueva denuncia contra Andrés DC por quemaduras: “Resultamos 10 heridos”; restaurante se pronunció

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes. He dado instrucciones para que MinTrabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, señaló el ministro.

El funcionario recordó el lamentable caso en el que resultó herida Laura Villamil, quien requirió diversas operaciones para salvaguardar su integridad. En esa ocasión, las autoridades realizaron visitas de control y emitieron una serie de conceptos al establecimiento comercial.

Contexto: Andrés Carne de Res envía nuevo mensaje a Laura Villamil y reitera que cumplieron con lo que exige la ley

Por otra parte, las instituciones de control de Bogotá también anunciaron una serie de medidas e investigaciones para esclarecer lo ocurrido y emitir las sanciones correspondientes.

“Desde la administración distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control. Hay que recordar que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia del establecimiento. Sin embargo, haremos con el equipo de la Secretaría de Gobierno una revisión para garantizar las condiciones de un restaurante que tiene altísima afluencia de público y ciudadanos. La Secretaría de Salud también acompañará”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.

Respuesta del restaurante

En primer lugar, señalaron que desde el momento en que se presentó el incidente se prestó toda la atención necesaria, por medio del personal del restaurante y una empresa de atención médica externa.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y el bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, puntualiza el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

2. Petro, con el fantasma de la descertificación, se sube al bus de la fumigación aérea de cultivos ilícitos aplaudida por Cabal, De la Espriella y Duque

3. El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

4. Isabella Ladera tomó drástica decisión tras filtración de video con Beéle: “Tampoco voy a esconderme”

5. Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de TrabajoSancionesDenuncias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.