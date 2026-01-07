Divisas

Dólar en casas de cambio: precio de este 7 de enero en Colombia

Este es el comportamiento en el mercado de casas de cambio.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 2:42 p. m.
Así se mueve el dólar en el mercado spot.
Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

El dólar americano es una de las divisas más importantes para la economía colombiana. Durante los últimos días, este ha fluctuado de manera descendente, tendencia que ha completado varios meses en el país y que ha traído consigo un alivio en el bolsillo para millones de colombianos. Muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto sus ojos en la divisa, realizando monitoreos constantes.

En Colombia, el dólar es la divisa con la que se negocian los productos de exportación, como lo es el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Dólar dólares
Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 7 de enero

Este miércoles 7 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,669.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,800.93.

Este será el precio estimado del dólar, en promedio, para 2026, en medio de tensiones no solo electorales: ¿estará por debajo de los 3.800 pesos?

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

La cotización del dólar bajó. Foto: El País

Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: getty images

Noticias Destacadas