Dólar en casas de cambio: precio de este 7 de enero en Colombia

El dólar americano es una de las divisas más importantes para la economía colombiana. Durante los últimos días, este ha fluctuado de manera descendente, tendencia que ha completado varios meses en el país y que ha traído consigo un alivio en el bolsillo para millones de colombianos. Muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto sus ojos en la divisa, realizando monitoreos constantes.

En Colombia, el dólar es la divisa con la que se negocian los productos de exportación, como lo es el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Este miércoles 7 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,669.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,800.93.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el precio del dólar y su variación en las principales ciudades del país, tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,723 3,833 110 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,765 35 Medellín 3,606 3,754 148 Pereira 3,700 3,800 100

Por otra parte, si usted desea monitorear el dólar a partir de las distintas fechas, tenga en cuenta esta tabla del histórico de los últimos días:

Ciudad Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 7 de enero de 2026 3669.26 3800.93 3730.26 martes 6 de enero de 2026 3669.26 3800.93 3770.03 lunes 5 de enero de 2026 3677.78 3812.22 3790.77 domingo 4 de enero de 2026 3693.7 3827.04 3790.77 sábado 3 de enero de 2026 3694.81 3828.15 3790.77 viernes 2 de enero de 2026 3687.78 3820.93 3757.08

Finalmente, si lo que desea es monitorear el valor de la divisa por establecimiento de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla de precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,700 3,820 120 Cambios Kapital 3,740 3,810 70 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,730 3,810 80 El Condor Cambios 3,730 3,830 100 EuroDolar 3,730 3,820 90 Latin Cambios 3,700 3,830 130

Es clave que entienda que el mercado de casas de cambio no define sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hace a través de la ley de oferta y demanda, por lo que cada establecimiento es autónomo en definir sus precios.