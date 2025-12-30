Dos nuevas expertas llegan a la CREG para fortalecer la regulación energética

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de dos nuevas expertas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un organismo técnico con un papel determinante en la definición de tarifas y normas del sector energético colombiano.

La designación fue formalizada el 29 de diciembre de 2025 mediante una resolución firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que asigna a las dos profesionales como expertas comisionadas bajo el código 0090 en la estructura de la entidad.

Una de las personas designadas es Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, quien aporta un perfil con experiencia tanto pública como privada en temas energéticos. Álvarez se ha desempeñado como directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

Su formación académica combina ingeniería de sistemas, una maestría en gestión y una especialización en gerencia de recursos energéticos y energías renovables. En años recientes trabajó en Ecopetrol, donde lideró proyectos vinculados a diferentes fuentes de energía, incluyendo la solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala, biomasa y geotermia.

La otra comisionada nombrada es Adriana María Jiménez Delgado, sobre cuya trayectoria pública hay menos información disponible. Esto ha generado llamados en algunos sectores a que se clarifiquen con más detalle los criterios que respaldan su selección para un cargo con impacto directo en cómo se regulan y estructuran los servicios de gas y electricidad en el país.

La CREG es responsable de establecer las fórmulas tarifarias, las reglas de mercado y los lineamientos técnicos que ordenan los sistemas de energía y gas, conforme al marco legal colombiano, lo que convierte estos nombramientos en hechos de interés para hogares y empresas afectados por los costos del servicio.