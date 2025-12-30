Confidenciales

Juan Carlos Pinzón le pidió a la Procuraduría investigar a ministros por presunta participación en política en la promoción de la constituyente

En una comunicación dirigida al procurador general, Pinzón expresó su “profunda preocupación por la salvaguardia del orden constitucional y la integridad del sistema democrático”.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 6:56 p. m.
El exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir actuaciones preventivas y disciplinarias frente a lo que considera una posible intervención indebida en política por parte de algunos ministros del Gobierno nacional, quienes, al parecer, han promovido públicamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en pleno inicio del ciclo preelectoral de 2026.

En una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, Pinzón expresó su preocupación por la salvaguardia del orden constitucional y la integridad del sistema democrático, tras la inscripción, el pasado 26 de diciembre, de un comité promotor de una constituyente que, según señaló, cuenta con el respaldo de ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

De acuerdo con Pinzón, estas actuaciones coinciden directamente con el comienzo del calendario electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que, a su juicio, plantea serios cuestionamientos sobre la neutralidad que deben mantener los servidores públicos.

Advirtió que la promoción de una constituyente desde el Gobierno, en este contexto político, podría afectar la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio.

El dirigente recordó que el artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar su cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar causas o campañas de carácter político, así como participar en controversias políticas antes de las elecciones.

Pinzón pidió al Ministerio Público investigar la conducta de los funcionarios involucrados, emitir un pronunciamiento institucional claro sobre los límites de actuación en periodos preelectorales y ejercer vigilancia estricta para evitar el uso de bienes públicos con fines políticos.

