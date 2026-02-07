Divisas

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Este es el movimiento de la divisa hoy.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:07 p. m.
La moneda estadounidense se ha mantenido en un terreno bajista.
La moneda estadounidense se ha mantenido en un terreno bajista. Foto: El País

El dólar en Colombia ha ganado cada vez más atención, por cuenta de la fluctuación de la moneda de los últimos meses, la cual ha sido descendente y ha traído consigo beneficios para los bolsillos de miles de colombianos. La moneda americana llegó a mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021. Muchos se han motivado a comprar divisas para obtener una eventual rentabilidad cuando la moneda incremente su precio en el mercado.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de estas divisas, puesto que permiten la adquisición de manera fácil, sin tanto papeleo y sin necesidad de llenar numerosos documentos. Es por ello que aquí le contamos cuáles son los precios de referencia de la moneda en las principales casas de cambio del país.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
Así se está comportando la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 7 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.587,50 y de venta de $3.712,32.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes precios del mercado en algunas de las ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6283,72193
Cali3,6003,745145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6403,67030
Medellín3,5453,695150
Pereira3,6203,71090
Tenga en cuenta aquí la fluctuación de la moneda.
Tenga en cuenta aquí la fluctuación de la moneda. Foto: getty images

De otro lado, si lo que desea es revisar la fluctuación de la moneda durante la última semana, analice la siguiente tabla en donde se revisan los precios de compra y venta en la última semana, además del dato spread.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
jueves 5 de febrero de 20263598.933726.793644.93
miércoles 4 de febrero de 20263577.863707.143622
martes 3 de febrero de 20263570.713700.183628.16
lunes 2 de febrero de 20263559.293692.143670.47
domingo 1 de febrero de 20263571.793712.863670.47
sábado 31 de enero de 20263571.433711.073670.47

Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar y a cómo se está vendiendo y comprando en algunos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla con algunas casas de cambio en el país.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Cambios AG3,6203,70080
Cambios Kapital3,6403,67030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,68050
El Condor Cambios3,5503,700150
EuroDolar3,6303,71080
Latin Cambios3,6503,70050
Alza de precios en enero, y vienen más meses duros que golpearán el bolsillo de los colombianos

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se cotiza el dólar este 7 de febrero. Foto: El País

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.

