Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

El dólar en Colombia ha ganado cada vez más atención, por cuenta de la fluctuación de la moneda de los últimos meses, la cual ha sido descendente y ha traído consigo beneficios para los bolsillos de miles de colombianos. La moneda americana llegó a mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021. Muchos se han motivado a comprar divisas para obtener una eventual rentabilidad cuando la moneda incremente su precio en el mercado.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de estas divisas, puesto que permiten la adquisición de manera fácil, sin tanto papeleo y sin necesidad de llenar numerosos documentos. Es por ello que aquí le contamos cuáles son los precios de referencia de la moneda en las principales casas de cambio del país.

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 7 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.587,50 y de venta de $3.712,32.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes precios del mercado en algunas de las ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,628 3,721 93 Cali 3,600 3,745 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,640 3,670 30 Medellín 3,545 3,695 150 Pereira 3,620 3,710 90

De otro lado, si lo que desea es revisar la fluctuación de la moneda durante la última semana, analice la siguiente tabla en donde se revisan los precios de compra y venta en la última semana, además del dato spread.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 6 de febrero de 2026 3587.5 3712.32 3691.75 jueves 5 de febrero de 2026 3598.93 3726.79 3644.93 miércoles 4 de febrero de 2026 3577.86 3707.14 3622 martes 3 de febrero de 2026 3570.71 3700.18 3628.16 lunes 2 de febrero de 2026 3559.29 3692.14 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3571.79 3712.86 3670.47 sábado 31 de enero de 2026 3571.43 3711.07 3670.47

Finalmente, si lo que desea es revisar el precio del dólar y a cómo se está vendiendo y comprando en algunos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla con algunas casas de cambio en el país.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Cambios AG 3,620 3,700 80 Cambios Kapital 3,640 3,670 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,680 50 El Condor Cambios 3,550 3,700 150 EuroDolar 3,630 3,710 80 Latin Cambios 3,650 3,700 50

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.