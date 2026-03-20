Dólar en casas de cambio: precio oficial de este 20 de marzo en Colombia

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía, dado que es una moneda de reserva y de comercio dominante a nivel mundial, utilizada en el 54 % del comercio internacional y representando cerca del 60 % de las reservas de los bancos centrales.

Es clave para muchas economías, ya que simboliza estabilidad y además define el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

Esta es la fluctuación del dólar hoy. Foto: Banco Unión

De hecho, por estos factores, el dólar tiene una alta incidencia en la economía colombiana, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. La divisa ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan obtener una mayor rentabilidad con ella.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 20 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,609.26 y de venta de $ 3,726.67.

Economía: ¿pierde impulso y se debilita? Preocupación por resultado de enero, que creció por debajo de las expectativas

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,657 3,737 80 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,670 3,700 30 Medellín 3,562 3,711 149 Pereira 3,620 3,720 100

El dólar es clave en la economía. Foto: 123RF

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Compra Venta TRM viernes 20 de marzo de 2026 3609.26 3726.67 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3609.26 3726.67 3704.17 miércoles 18 de marzo de 2026 3609.26 3725.56 3689.97 martes 17 de marzo de 2026 3598.52 3716.3 3691.9 lunes 16 de marzo de 2026 3599.63 3718.52 3685.53 domingo 15 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 sábado 14 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 viernes 13 de marzo de 2026 3617.5 3727.5 3700.46

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Perros y gatos, cada vez más costosos: el gasto en salud de las mascotas crece por encima de la inflación

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,650 3,720 70 Cambios Kapital 3,670 3,710 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,720 60 EuroDolar 3,650 3,730 80 Latin Cambios 3,660 3,720 60 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.