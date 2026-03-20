Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial de este 20 de marzo en Colombia

Así se mueve la divisa hoy.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 7:41 a. m.
Dólar en casas de cambio
Dólar en casas de cambio Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía, dado que es una moneda de reserva y de comercio dominante a nivel mundial, utilizada en el 54 % del comercio internacional y representando cerca del 60 % de las reservas de los bancos centrales.

Es clave para muchas economías, ya que simboliza estabilidad y además define el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Esta es la fluctuación del dólar hoy. Foto: Banco Unión

De hecho, por estos factores, el dólar tiene una alta incidencia en la economía colombiana, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo. La divisa ha fluctuado a la baja en los últimos días, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan obtener una mayor rentabilidad con ella.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 20 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,609.26 y de venta de $ 3,726.67.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6573,73780
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6703,70030
Medellín3,5623,711149
Pereira3,6203,720100
Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
El dólar es clave en la economía. Foto: 123RF

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
viernes 20 de marzo de 20263609.263726.673692.48
jueves 19 de marzo de 20263609.263726.673704.17
miércoles 18 de marzo de 20263609.263725.563689.97
martes 17 de marzo de 20263598.523716.33691.9
lunes 16 de marzo de 20263599.633718.523685.53
domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53
viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Perros y gatos, cada vez más costosos: el gasto en salud de las mascotas crece por encima de la inflación
NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6503,72070
Cambios Kapital3,6703,71040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,72060
EuroDolar3,6503,73080
Latin Cambios3,6603,72060
Miss Money Cambios3,6603,73070

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.