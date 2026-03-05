Dólar registra poco movimiento en Colombia: así abrió el precio oficial del 5 de marzo

El dólar inició la cotización de este 5 de marzo en un precio de $3.750, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.751.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.762. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.749. El precio promedio es de $3.757.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,25 millones, registrando además un volumen promedio de 400,60 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

China fija su meta de crecimiento más baja en décadas ante el estancamiento del consumo

China fijó este jueves su objetivo de crecimiento para 2026 entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas, pero fundamental en sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y el debilitamiento del mercado inmobiliario.

Pekín también aprovechó su emblemática reunión política anual conocida como las “Dos sesiones” para anunciar un aumento del 7% en su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, con el fin de contrarrestar a Estados Unidos y hacer valer sus reivindicaciones sobre Taiwán y el mar de la China Meridional.

Prevé gastar 1,9 billones de yuanes (unos 276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados para el mismo rubro por Estados Unidos.

China es la segunda economía del planeta y representa un tercio del crecimiento mundial, pero se enfrenta a graves desequilibrios estructurales y a las presiones comerciales de Washington, a pesar de mantener unas exportaciones sólidas.

“Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir”, afirmó el primer ministro Li Qiang al inaugurar el encuentro anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), el Parlamento chino, el jueves por la mañana.

“Pocas veces en muchos años nos hemos enfrentado a un panorama tan grave y complejo, en el que las crisis y los retos externos se entremezclaban con las dificultades internas y las difíciles decisiones políticas”, advirtió.

La meta de crecimiento de este año es la más baja desde 1991, según un análisis de la AFP.

La única excepción fue 2020, cuando no se fijó ningún objetivo debido a que la economía se vio afectada por la pandemia de Covid-19.