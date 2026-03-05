Divisas

Dólar registra poco movimiento en Colombia: así abrió el precio oficial del 5 de marzo

Esta es la cotización en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

5 de marzo de 2026, 8:55 a. m.
El dólar abrió a la baja hoy.
El dólar abrió a la baja hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar inició la cotización de este 5 de marzo en un precio de $3.750, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.751.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.762. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.749. El precio promedio es de $3.757.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,25 millones, registrando además un volumen promedio de 400,60 millones.

Empleados en Colombia: la hora de trabajo sube a casi $10.500 por curioso efecto de ley que aumenta el pago mientras reduce su jornada

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Macroeconomía

Dian confirma que investiga posible robo de información en el sistema de agendas de citas de la entidad

Macroeconomía

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50% de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

Macroeconomía

Pagos digitales dominan las transacciones financieras en Colombia: 82,8% ya se hacen por internet y apps bancarias

Macroeconomía

Lo que debe saber si su puntaje del Sisbén fue modificado

Macroeconomía

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

Macroeconomía

Euro: la divisa eleva su precio en la jornada del miércoles 3 de marzo

Macroeconomía

Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Macroeconomía

Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

Dolares
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Adobe Stock

China fija su meta de crecimiento más baja en décadas ante el estancamiento del consumo

China fijó este jueves su objetivo de crecimiento para 2026 entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas, pero fundamental en sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y el debilitamiento del mercado inmobiliario.

Pekín también aprovechó su emblemática reunión política anual conocida como las “Dos sesiones” para anunciar un aumento del 7% en su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, con el fin de contrarrestar a Estados Unidos y hacer valer sus reivindicaciones sobre Taiwán y el mar de la China Meridional.

Prevé gastar 1,9 billones de yuanes (unos 276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados para el mismo rubro por Estados Unidos.

China es la segunda economía del planeta y representa un tercio del crecimiento mundial, pero se enfrenta a graves desequilibrios estructurales y a las presiones comerciales de Washington, a pesar de mantener unas exportaciones sólidas.

“Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir”, afirmó el primer ministro Li Qiang al inaugurar el encuentro anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), el Parlamento chino, el jueves por la mañana.

Pagos digitales dominan las transacciones financieras en Colombia: 82,8% ya se hacen por internet y apps bancarias

“Pocas veces en muchos años nos hemos enfrentado a un panorama tan grave y complejo, en el que las crisis y los retos externos se entremezclaban con las dificultades internas y las difíciles decisiones políticas”, advirtió.

La meta de crecimiento de este año es la más baja desde 1991, según un análisis de la AFP.

China ha sido un país que demostró tener intereses comerciales en Colombia.
China fija su meta de crecimiento más baja en décadas ante el estancamiento del consumo Foto: 123 RF

La única excepción fue 2020, cuando no se fijó ningún objetivo debido a que la economía se vio afectada por la pandemia de Covid-19.

Más de Macroeconomía

Entrevista Director y Feria de Servicios de la DIAN Seccional Cali.

Dian confirma que investiga posible robo de información en el sistema de agendas de citas de la entidad

Presidente Petro felicita a Daniel Noboa por su elección como presidente de Ecuador.

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50% de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)

Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

No se detiene la controversia por posible impuesto a los pagos digitales en Colombia.

Pagos digitales dominan las transacciones financieras en Colombia: 82,8% ya se hacen por internet y apps bancarias

Sisbén en Cartagena

Lo que debe saber si su puntaje del Sisbén fue modificado

x

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Euro: la divisa eleva su precio en la jornada del miércoles 3 de marzo

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.

¿De cuánto es la sanción por no actualizar el RUT 2026?

Noticias Destacadas