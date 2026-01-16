Economía

Dólar revierte la tendencia y amanece más caro en Colombia: precio oficial del 16 de enero

La moneda americana fluctuó al alza en los primeros minutos de cotización.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 2:17 p. m.
El dólar se mueve de manera ascendente este 16 de enero.
El dólar se mueve de manera ascendente este 16 de enero.

El dólar inició la cotización de este 16 de enero en un precio de $3.690, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.687.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de 3.712. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.690. El precio promedio es de $3.700.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 206,400 millones, registrando además un volumen promedio de 617,96 millones.

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de enero: así se mueve la divisa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 %, llegando a las 99,040 unidades.

Dolar precio
Así se mueve la moneda americana hoy. Foto: Adobe Stock

EE.UU. y Taiwán logran un acuerdo sobre aranceles e inversiones en chips y tecnología

Taiwán prometió este viernes seguir siendo el fabricante de chips de inteligencia artificial “más importante” del mundo, tras alcanzar un acuerdo con Washington que reducirá los aranceles a sus productos y aumentará su inversión en territorio estadounidense.

La isla asiática es una potencia en la producción de chips, un componente fundamental de la economía mundial que Estados Unidos desea que se fabrique en su territorio.

El acuerdo alcanzado “impulsará una reubicación masiva del sector de los semiconductores estadounidense”, defendió el Departamento de Comercio norteamericano tras su anuncio.

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

En virtud del convenio, Washington reducirá los gravámenes a los bienes taiwaneses al 15%, frente al 20% actual aplicado recíprocamente para abordar el déficit comercial estadounidense y prácticas que considera desleales.

El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, elogió el viernes a los negociadores por “lograr un jonrón bien ejecutado”.

El dominio de Taiwán en la industria de los chips ha sido apodado durante mucho tiempo como un “escudo de silicio”, que incentiva que Estados Unidos proteja a esta isla de régimen democrático de una invasión o bloqueo por parte de China, que la reclama como propia.

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.
EE.UU. y Taiwán logran un acuerdo sobre aranceles e inversiones en chips y tecnología. Foto: Anadolu via AFP

Sin embargo, la amenaza de un ataque de Pekín ha avivado la preocupación por las posibles interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, lo que aumenta la presión para que se produzcan más semiconductores fuera de las costas taiwanesas.

“Según la planificación actual, Taiwán seguirá siendo el productor más importante del mundo de chips para inteligencia artificial”, defendió el viernes ante la prensa su ministro de Economía, Kung Ming-hsin.

La capacidad de producción de los chips avanzados que alimentan los sistemas de IA se dividirá en una proporción de 85-15 entre Taiwán y Estados Unidos para 2030, y de 80-20 para 2036, según sus previsiones.

Pekín alegó ante el anuncio que “se opone sistemática y rotundamente a cualquier acuerdo que tenga implicaciones en materia de soberanía o carácter oficial”.

Noticias Destacadas