Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de enero: así se mueve la divisa

El dólar ha registrado precios a la baja durante los últimos días, lo que ha vuelto más atractiva la divisa para muchos inversionistas, ahorradores y viajeros, que desean aprovechar la fluctuación a la baja de la misma y luego una rentabilidad generada por un incremento de su precio en el mercado spot.

Es importante tener en cuenta que esta divisa es clave para la economía nacional, dado que con esta se negocian bienes como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros artículos. También es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Precio del dólar en Colombia para este 16 de enero: así se mueve la divisa

Este viernes 16 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,633.33 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,779.26.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Ministerio de Hacienda le responde a gobernadores por medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica

Si desea analizar los valores de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios definidos para ciudades principales del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,661 3,793 132 Cali 3,600 3,805 205 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,740 40 Medellín 3,604 3,757 153 Pereira 3,630 3,760 130

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por un histórico de fechas, tenga en cuenta los siguientes precios en el mercado, durante los últimos días.

Ciudad Precio de compra Precio de venta TRM viernes 16 de enero de 2026 3633.33 3779.26 3687.32 jueves 15 de enero de 2026 3633.33 3779.26 3655.16 miércoles 14 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3663.24 martes 13 de enero de 2026 3610.37 3772.59 3717.09 lunes 12 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09 domingo 11 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09 sábado 10 de enero de 2026 3658.15 3798.15 3717.09

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Finalmente, si lo que desea es analizar los valores a partir de los precios en distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios de la siguiente tabla en donde se toman valores de referencia de distintos establecimientos que funcionan en el país.

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,670 3,790 120 Cambios Kapital 3,670 3,760 90 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,760 90 El Condor Cambios 3,640 3,790 150 EuroDolar 3,660 3,790 130

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ninguna entidad oficial para fijarlos.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: El País

Analizan valores como los precios de otras casas de cambio, los precios de compra y venta en bancos, entre otros establecimientos.