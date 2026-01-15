La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Tras la inconformidad expresada por un grupo de gobernadores frente a los decretos tributarios expedidos en el marco de la emergencia económica, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) salió a defender las medidas.

Aseguraron que los nuevos impuestos no generan situaciones desproporcionadas ni vulneran principios constitucionales, ni afectan las finanzas de los departamentos.

Estalla conflicto entre Gobierno Petro y gobernadores porque se niegan a cumplir un decreto que hace parte de la emergencia económica

En un comunicado, la DIAN respondió de manera directa a las críticas de los mandatarios regionales que anunciaron que no aplicarán el decreto que modifica la carga tributaria sobre licores y tabacos en sus territorios, al menos hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.

Según la DIAN, las medidas tributarias adoptadas mediante el decreto 1417 de 2025 tienen como propósito principal obtener recursos para atender los impactos derivados de la emergencia económica, pero también avanzar en la progresividad del sistema tributario, reducir beneficios que considera injustificados y reforzar los desincentivos al consumo de productos como el alcohol y el tabaco, debido a sus efectos negativos sobre la salud pública.

Ministerio de Hacienda le responde a gobernadores por medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica

La entidad sostuvo que todas las disposiciones incluidas en el decreto cuentan con estudios técnicos que respaldan su expedición y, por esa razón, no generan efectos desproporcionados ni comprometen la estabilidad fiscal de las entidades territoriales.

Este argumento apunta directamente a una de las principales preocupaciones expresadas por los gobernadores, quienes han advertido que el aumento de impuestos podría disminuir el consumo de licores y cigarrillos y, en consecuencia, reducir el recaudo que reciben los departamentos por concepto de impoconsumo.

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido el ajuste en la tributación de las bebidas de alto contenido alcohólico.

La DIAN explicó que el fortalecimiento del impuesto al consumo y el aumento del IVA del 5% al 19% para productos como aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy implicarían, durante la vigencia del decreto, incrementos en precios cercanos al 8,7 %.

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

De acuerdo con la entidad, solo incrementos cercanos al 30 % generarían reducciones significativas en el consumo, según criterios técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social.

En su comunicado, también se señaló que los precios de las bebidas alcohólicas de alto contenido en Colombia estaban por debajo del promedio mundial y que los cigarrillos también se ubicaban por debajo del promedio internacional.

Además, defendió otros ajustes incluidos en el decreto, como cambios al impuesto al patrimonio, la reducción del umbral del IVA para importaciones de bajo valor y mayores obligaciones tributarias para entidades financieras y casas de apuestas en línea.