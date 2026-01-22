Dólar se desploma: tocó piso de los $3.590 este 22 de enero

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 22 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.604, lo que significó una reducción de $65 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.669.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $63, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.667.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.667, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.590. El promedio cotizado se encuentra en $3.590.

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,531 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 899,99.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,43 %, llegando a las 98,140 unidades.

Esta es la fluctuación de la divisa. Foto: Banco Unión

Inflación en EE. UU. se estabiliza en noviembre en 2,8 % a 12 meses

La inflación se mantuvo prácticamente estable en un 2,8 % a 12 meses en Estados Unidos en noviembre, aunque todavía alejada del objetivo de la Reserva Federal, según el índice PCE publicado este jueves.

Los datos de noviembre fueron publicados con retraso debido a la larga parálisis presupuestal o shutdown que golpeó a Estados Unidos el año pasado y dificultó la recolección de información económica.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

La Reserva Federal, que prioriza el índice PCE sobre el índice de precios al consumo (IPC), tiene un objetivo de inflación del 2 % a 12 meses.

El último dato disponible hasta ahora era el de septiembre, también del 2,8 % interanual.

Este informe agrega información de octubre publicada con retraso por el cierre de servicios públicos. El PCE se ubicó entonces en el 2,7 %, para repuntar muy ligeramente en noviembre.

En la comparación mes a mes, el aumento de precios fue del 0,2 % tanto entre octubre y noviembre como entre septiembre y octubre, según los datos oficiales.

Inflación en EE.UU. se estabiliza en noviembre en 2,8% a 12 meses. Foto: Adobe Stock

La Reserva Federal, que se reúne la próxima semana por primera vez en 2026, recortó sus tipos de interés en tres ocasiones en tres reuniones a finales del año pasado.

Esta relajación, que tiende a dinamizar la economía al abaratar el crédito, se vio motivada por signos de agotamiento del mercado laboral, con una creación de empleo prácticamente anémica.