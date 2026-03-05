Dólar se impulsó al alza este 5 de marzo: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 5 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.775, lo que significó una reducción de $24 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.751.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $25, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.750.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.791, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.749. El promedio cotizado se encuentra en $3.767.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,699 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 804,07.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,47 %, llegando a las 99,190 unidades.

El petróleo se dispara y las bolsas vuelven a caer por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron con fuerza este jueves y las bolsas volvieron a operar con pérdidas por los temores sobre el impacto en la economía de la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

Los precios del petróleo y del gas bajaron la víspera, pero este jueves los dos principales indicadores del crudo escalaron con fuerza. Hacia las 17:00 GMT, el precio del barril West Texas Intermediate (WTI) subió un 6,04 % a 79,17 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte avanzaba un 3,71 %, hasta los 84,42 dólares.

Esta escalada de los precios atiza temores de un brote de inflación y desvanece las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, explicó que el aumento de los precios del petróleo fue impulsado por “reportes no confirmados de que Irán atacó un petrolero frente a las costas de Irak” y por datos de que la actividad a través del estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizada.

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas operaron con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas.

París cedió un 1,49 %, Londres un 1,45 % y Fráncfort un 1,61 %. Madrid bajó un 1,38 % y Milán un 1,61 %.