“Se nos olvida lo que era tener inflación del 20 %, como en el pasado”: Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República

A los colombianos se les suele olvidar el pasado, por lo que ahora la codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, pide recordar, pues el país tuvo inflaciones del 20 %, algo que la junta del Emisor ha tratado de evitar, en medio de la posición del gobierno, que tiene asiento en el equipo directivo a través del Ministerio de Hacienda, de rechazar las subidas de tasas de interés para controlar esa variable que solo afecta a los más débiles.

Es habitual que, cuando la economía crece a una velocidad un tanto frenética, por una circunstancia que no da señales de ser sostenible, las tasas de interés del Banco de la República sean el mecanismo para controlar la escalada de precios. Así lo estima la mayor parte de los economistas que, por ello, no dejan de extrañarse cuando escuchan al ministro de Hacienda, Germán Ávila, señalar la política monetaria del Emisor como impulsora de la inflación.

Panel de perspectivas durante la jornada de infraestructura y economía. Foto: CCI / Cortesía

La inflación, hace apenas un par de años, luego de la crisis y la recuperación pospandemia, superó el 13 % y el Banco apretó con las tasas de interés de referencia. Si bien la codirectora dijo que son conscientes de que esos momentos de alza son duros para la economía, también tienen la certeza de que posteriormente traen beneficios. “En efecto, los trajo. La inflación cayó del 13 al 5 %. Eso se logró sin conducir la economía a una recesión, contrario a lo que había sucedido en el pasado, cuando era difícil lograr reducciones de ese indicador tan pronunciadas”, aseguró Taboada.

Agregó que el déficit en la cuenta corriente, que en algún momento estaba muy alto y se acercaba al 7 %, “también se cerró”.

María Consuelo Araújo, nueva presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura-CCI, hizo su debut en la Jornada de Economía e Infraestructura. Foto: CCI / Cortesía

El ajuste no terminó de hacerse

No obstante, la coodirectora manifestó que el proceso de ajuste no terminó, pues debió llegar hasta que la inflación estuviera en el 3 %, la meta prevista por el Emisor. “No lo logramos porque se dieron diferentes choques en 2025: el incremento del salario mínimo que, si se tiene en cuenta el alza en el subsidio de transporte, fue casi el doble de la inflación, lo que puso una presión inflacionaria muy fuerte, principalmente al sector de servicios”. Además, agregó, “tuvimos también una expansión fiscal procíclica, contrario a lo que debería ser (contracíclica)”.

En 2026 llegó un nuevo choque, según dijo Taboada, el nuevo incremento del salario mínimo cuadruplicó lo que debía ser segun los criterios técnicos, y, a su juicio, “uno puede tener las opiniones que quiera acerca de si es bueno o malo subir el salario mínimo, pero no se puede negar que va a traer consecuencias en materia de precios”.

Salario mínimo Foto: Getty Images

“Es costoso, pero pero es no hacer nada”

De acuerdo con los mensajes expresados por la coodirectora, en el evento de la CCI, las tasas de interés altas es algo muy costoso, pero peor es no hacer nada.

“A veces se nos olvida lo que es tener la inflación al 20 o 30 %, como teníamos en Colombia antes de que existiera un banco central independiente y autónomo. Se nos olvida que es algo costoso para la economía y para la prosperidad social. Nadie sufre más con una inflación alta que la población más vulnerable”, concluyó Taboada.