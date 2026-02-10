Divisas

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

Así se mueve la moneda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:57 a. m.
Dólar abrió al alza este martes en Colombia.
Dólar abrió al alza este martes en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 10 de febrero en un precio de $ 3.674, lo que significó un alza de $ 23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.651.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.679. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.643. El precio promedio es de $ 3.668.

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 36.750 millones, registrando además un volumen promedio de 356,79 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 %, llegando a las 96,790 unidades.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

Macroeconomía

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

Macroeconomía

La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

Macroeconomía

Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

Macroeconomía

Falta de plata para lo público provoca cruce de mensajes entre el presidente Petro y el exministro Juan Camilo Restrepo

Macroeconomía

Afidro hizo un llamado al Gobierno Nacional por situación de la Nueva EPS: “Se convirtió en una emergencia humanitaria”

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio de la moneda para este 7 de febrero; así arranca el fin de semana

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza al cierre de la jornada: así fluctuó durante este 5 de febrero

Macroeconomía

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Dólar dólares
Así se mueve la moneda americana. Foto: Adobe Stock

El desempleo en Francia alcanza su nivel más alto desde 2021

El desempleo en Francia alcanzó a finales de 2025 su nivel más alto desde 2021, impulsado por el número de jóvenes sin empleo, indicó este martes la oficina nacional de estadística Insee.

La tasa de desempleados se situó en el 7,9 % en el último trimestre de 2025 (2,5 millones de personas), un alza de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior y de 0,6 puntos respecto al mismo período de 2024.

“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

El Insee señala que es el nivel “más alto desde el tercer trimestre de 2021”, aunque sigue estando lejos del pico alcanzado a mediados de 2015 (10,5 %), tras la crisis de la deuda soberana en la zona euro.

El desempleo juvenil, que incluye a los jóvenes entre 15 y 24 años, progresó 2,4 puntos en el cuarto trimestre, hasta alcanzar el 21,5 %, apuntó el organismo oficial.

Baja desempleo
El desempleo en Francia alcanza su nivel más alto desde 2021. Foto: Adobe Stock

Francia se aleja así de la promesa del presidente Emmanuel Macron durante su campaña para la reelección en 2022, de lograr el pleno empleo, es decir, una tasa de desempleo inferior al 5%.

Más de Macroeconomía

Dólar al alza

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

Arreglo floral de San Valentín en EE. UU.

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

Dólar dólares

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

El proyecto pretende modernizar sectores viales del país para incrementar su productividad.

La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

.

Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

De izquierda a derecha: el exministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Gustavo Petro.

Falta de plata para lo público provoca cruce de mensajes entre el presidente Petro y el exministro Juan Camilo Restrepo

Afrido hizo un llamado al Gobierno Nacional.

Afidro hizo un llamado al Gobierno Nacional por situación de la Nueva EPS: “Se convirtió en una emergencia humanitaria”

La Secretaría de Educación de Cali, abrió licitación pública para encontrar prestador del programa PAE para el nuevo calendario escolar.

PAE dará empleo formal a miles de trabajadores en 2026

Billetes euros.

Precio del euro: la divisa empieza la semana con cotización al alza en la tarde del lunes 9 de febrero

Noticias Destacadas