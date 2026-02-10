Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

El dólar inició la cotización de este 10 de febrero en un precio de $ 3.674, lo que significó un alza de $ 23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.651.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.679. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.643. El precio promedio es de $ 3.668.

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 36.750 millones, registrando además un volumen promedio de 356,79 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 %, llegando a las 96,790 unidades.

Así se mueve la moneda americana. Foto: Adobe Stock

El desempleo en Francia alcanza su nivel más alto desde 2021

El desempleo en Francia alcanzó a finales de 2025 su nivel más alto desde 2021, impulsado por el número de jóvenes sin empleo, indicó este martes la oficina nacional de estadística Insee.

La tasa de desempleados se situó en el 7,9 % en el último trimestre de 2025 (2,5 millones de personas), un alza de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior y de 0,6 puntos respecto al mismo período de 2024.

“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

El Insee señala que es el nivel “más alto desde el tercer trimestre de 2021”, aunque sigue estando lejos del pico alcanzado a mediados de 2015 (10,5 %), tras la crisis de la deuda soberana en la zona euro.

El desempleo juvenil, que incluye a los jóvenes entre 15 y 24 años, progresó 2,4 puntos en el cuarto trimestre, hasta alcanzar el 21,5 %, apuntó el organismo oficial.

El desempleo en Francia alcanza su nivel más alto desde 2021. Foto: Adobe Stock

Francia se aleja así de la promesa del presidente Emmanuel Macron durante su campaña para la reelección en 2022, de lograr el pleno empleo, es decir, una tasa de desempleo inferior al 5%.