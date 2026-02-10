Divisas

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

Este es el movimiento de la moneda.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 7:39 a. m.
Así se comporta el dólar hoy.
Así se comporta el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las principales divisas que se cotizan en todo el mundo y que es clave para la economía de varios países. El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos días, la moneda americana ha presentado una reducción importante en su precio, llegando a mínimos de $3.590, que no se han visto desde hace cerca de 5 años en el país.


Así se comporta el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Es por ello que muchos inversionistas, ahorradores y viajeros han puesto especial atención en los precios del dólar en casas de cambio, dado que estos establecimientos permiten la adquisición y venta de divisas de una manera cómoda.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 10 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.577 y de venta de $3.700. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

Si desea analizar la fluctuación del dólar en las principales ciudades del país, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6223,71290
Cali3,5753,730155
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6203,66040
Medellín3,5313,679148
Pereira3,6203,70080


De otro lado, si lo que quiere ver es cómo ha cambiado el dólar durante la última semana, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de los últimos 7 días, además de los precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 10 de febrero de 20263577.933700.343651.9
lunes 9 de febrero de 20263577.933700.343670.2
domingo 8 de febrero de 20263583.793708.453670.2
sábado 7 de febrero de 20263583.573709.823670.2
viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
jueves 5 de febrero de 20263599.663725.863644.93
Miércoles 4 de febrero de 20263579.313706.93622
martes 3 de febrero de 20263572.073699.4836218.16

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los principales establecimientos, tenga en cuenta los valores de las casas de cambio que funcionan en el país. Aquí están los precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6203,69070
Cambios AG3,6203,70080
Cambios Kapital3,6303,66535
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,67050
El Condor Cambios3,5503,700150
“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

Es importante que sepa que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no deben fijarlos con una entidad oficial o un precio oficial.


Así se comporta el dólar hoy. Foto: Getty Images

Lo hacen teniendo en cuenta aspectos del mercado, como lo son los precios de sus competidores, que son otras casas de cambio, el precio de bancos, la TRM y la cotización en el mercado spot.

