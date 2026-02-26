Dólar se impulsó fuertemente en la jornada de este 26 de febrero: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este jueves con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.757, lo que significó un incremento de $54 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.703.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $45, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.712.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.830, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.705. El promedio cotizado se encuentra en $3.746.

Petro se despacha contra Anif. Diversas interpretaciones sobre traslado de ahorros pensionales encienden la polémica

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,689 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 781,65.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,30 % llegando a las 97,922 unidades.

Esta fue la variación del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Acciones de Nvidia caen más de 4 % tras publicación de resultados

Las acciones del gigante estadounidense de chips, Nvidia, cayeron este jueves más de un 4% en la Bolsa de Nueva York, a pesar de resultados trimestrales que superaron las expectativas, en un contexto de preocupación por las altas valoraciones en el sector tecnológico.

Alrededor de las 16H05 GMT los títulos de la compañía retrocedieron un 4,30 %, situándose en 187,15 dólares, lo que representa una pérdida de aproximadamente 215.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68.100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73 % más alta que hace un año y por encima de los 65.700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, envió una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia y que sustenta el auge mundial de la IA sigue a pleno ritmo.

Acciones de Nvidia caen más de 4% tras publicación de resultados. Foto: Future Publishing via Getty Imag

El beneficio neto del trimestre más que se duplicó desde el mismo periodo del año anterior hasta los 42.960 millones de dólares.