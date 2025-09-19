Dólar sufre baja de casi $30 en la jornada de este viernes 19 de septiembre: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio de $3.864. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 19 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.864, lo que significó una reducción de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.892.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $46, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.910.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.912, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.860. El promedio cotizado se encuentra en $3.890.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,304 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 636,49.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,31 % llegando a las 97,272 unidades.

La moneda americana cayó. | Foto: Adobe Stock

El precio del petróleo baja por temores sobre economía de EE. UU.

Los precios del petróleo perdieron terreno el jueves por temores a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre perdió un 0,75 % a 67,44 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, también cedió un 0,75 % hasta 63,57 dólares.

La Reserva Federal bajó el miércoles sus tipos de interés por primera vez en lo que va de año, situándolos en un rango comprendido entre el 4 % y el 4,25 %, ante un deterioro del mercado laboral en Estados Unidos.

“Los demás mercados se muestran entusiasmados con las bajadas de tipos (de interés) de la FED (…), pero el mercado petrolero, por su parte, tiene más en cuenta las razones económicas que han llevado a esta decisión”, explica a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Esta fue la fluctuación del petróleo. | Foto: Adobe Stock