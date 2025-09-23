Dólar termina más barato en Colombia este 23 de septiembre: cayó mínimos de $3.830

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que negocian en esta moneda.

Para hoy, 23 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.848, lo que significó una reducción de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.845.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.865, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.830. El promedio cotizado se encuentra en $3.844.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 2,278 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 692,08.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 96,870 unidades.

El dólar volvió a caer en la jornada de hoy. | Foto: Adobe Stock

Powell advierte sobre riesgos de inflación si la Fed recorta tasas “demasiado agresivamente”

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advierte que recortar las tasas de interés demasiado rápido podría permitir que la inflación se mantenga elevada, en un discurso que será pronunciado este martes.

“Si flexibilizamos las tasas de interés demasiado agresivamente, corremos el riesgo de no alcanzar nuestro objetivo de inflación y de tener que revertir el rumbo posteriormente para volver a situarlo completamente en el 2%”, sostiene Powell según el discurso que pronunciará en un evento en Rhode Island y que fue difundido a la prensa con antelación.

“Si mantenemos una política (monetaria) restrictiva durante demasiado tiempo, el mercado laboral podría debilitarse innecesariamente”, señala además el presidente de la Fed (banco central).

La semana pasada, la Fed redujo sus tasas de interés de referencia, por primera vez este año, en 25 puntos básicos.

Estas tasas, que guían los costos de financiación, se sitúan ahora en un rango de entre el 4% y el 4,25%.

Esta flexibilización se consideró una medida preventiva, destinada a dar un respiro a la economía estadounidense y evitar un mayor deterioro del mercado laboral, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo de la Fed (fue del 2,6% interanual en julio, y Powell prevé que alcance el 2,7% en agosto).

Solo un funcionario de la Fed, Stephen Miran, nombrado recientemente por el presidente Donald Trump, votó en contra de la decisión sobre las tasas la semana pasada y, en su lugar, impulsó un recorte mayor de 50 puntos básicos.

En su discurso del martes, Powell promete que los funcionarios garantizarán que el aumento único de costos debido a los aranceles impuestos por Trump no se convierta en un problema de inflación persistente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. | Foto: Getty Images/AFP

Por ahora, afirmó, la postura de la Fed la deja “bien posicionada para responder a posibles acontecimientos económicos”.

En su discurso preparado, Powell también señala que la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación sigue siendo alta, a pesar del aumento de los riesgos en torno al empleo.