Divisas
En casas de cambio, el precio de venta del dólar, en promedio, en varias ciudades, está por encima de 3.800 pesos. Así arranca hoy, 13 de diciembre
Hay expectativa en el mercado por decisiones clave en los próximos días, como tasas de interés.
El dólar mantiene un precio cercano a los 3.800 pesos. Para la jornada del día viernes 12 de diciembre, de acuerdo con un informe del Grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, predominó un comportamiento mixto y al cierre del día terminó 1,73 pesos por encima del registrado el final del jueves.
Así las cosas, registró este viernes un precio mínimo de 3.766 pesos, mientras el máximo llegó a 3.810, para cerrar en 3.802 pesos con 33 centavos.
“En el contexto internacional, el PIB del Reino Unido se contrajo de manera inesperada en los tres meses terminados en octubre, lo que elevó las apuestas sobre un próximo recorte de la tasa de interés en la reunión del 18 de diciembre, con una probabilidad ahora de 90%. En este contexto, la libra esterlina caía ligeramente frente al dólar estadounidense. El peso colombiano se mantuvo relativamente estable, en línea con la estabilidad del dólar global y ante la ausencia de datos económicos de relevancia. Mientras tanto, el mercado se prepara para la publicación del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), los datos del desempeño sectorial y la decisión del Banco de la República, programados para la próxima semana”, dice el informe de Cibest.
Para este sábado 13 de diciembre el dólar se ubica en casas de cambio en Bogotá en un mínimo de 3.680 pesos para la compra y de 3.790 pesos para la venta, según el portal dolar.wilkinsonpc.com.co
|Casa de Cambio
|Precio de compra (pesos)
|Precio de venta (pesos)
|Alliance Trade
|3.730
|3.890
|Amerikan Cash
|3.730
|3.830
|Cambios AG
|3.720
|3.820
|Cambios Kapital
|3.750
|3.840
|Cambios Monkey
|3.680
|3.830
|Cambios Vancouver
|3.750
|3.830
|El Cóndor Cambios
|3.680
|3.830
|EuroDólar
|3.750
|3.820
|Latin Cambios
|3.730
|3.830
|Money Cambios WC
|3.750
|3.850
|Punto Dollar
|3.700
|3.860
|Smart Exchange
|3.750
|3.810
|Unidivisas
|3.750
|3.790
|Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/
En promedio, en Bogotá la divisa en casas de cambio se ubica en 3.728 pesos para la compra, y para la venta en 3.833. En Cali, la compra está en promedio a 3.650 pesos y la venta en 3.845; en tanto que, en Medellín, para la compra se ubica en promedio a 3.649 pesos y para la venta en 3.798, de acuerdo con la misma fuente.
Dentro de las recomendaciones que se hacen en el proceso de transacción de dólares en casas de cambio o profesionales de compra y venta de divisas en efectivo, están las siguientes:
Los precios de compra y venta del dólar hoy pueden variar en tiempo real, según las condiciones del mercado.
Se recomienda comparar precios en diferentes casas de cambio antes de realizar una transacción.
Identificar al profesional del cambio y asegurarse de que esté registrado y autorizado por la DIAN.