Suscribirse

Divisas

En casas de cambio, el precio de venta del dólar, en promedio, en varias ciudades, está por encima de 3.800 pesos. Así arranca hoy, 13 de diciembre

Hay expectativa en el mercado por decisiones clave en los próximos días, como tasas de interés.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
13 de diciembre de 2025, 12:07 p. m.
x
Medellín, en promedio, es la única ciudad que arranca la jornada este sábado en casas de cambio con un precio del dólar para la venta por debajo de 3.800 pesos. | Foto: Getty Images

El dólar mantiene un precio cercano a los 3.800 pesos. Para la jornada del día viernes 12 de diciembre, de acuerdo con un informe del Grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, predominó un comportamiento mixto y al cierre del día terminó 1,73 pesos por encima del registrado el final del jueves.

Contexto: Precio del dólar en casas de cambio: así se comporta la divisa este 12 de diciembre

Así las cosas, registró este viernes un precio mínimo de 3.766 pesos, mientras el máximo llegó a 3.810, para cerrar en 3.802 pesos con 33 centavos.

“En el contexto internacional, el PIB del Reino Unido se contrajo de manera inesperada en los tres meses terminados en octubre, lo que elevó las apuestas sobre un próximo recorte de la tasa de interés en la reunión del 18 de diciembre, con una probabilidad ahora de 90%. En este contexto, la libra esterlina caía ligeramente frente al dólar estadounidense. El peso colombiano se mantuvo relativamente estable, en línea con la estabilidad del dólar global y ante la ausencia de datos económicos de relevancia. Mientras tanto, el mercado se prepara para la publicación del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), los datos del desempeño sectorial y la decisión del Banco de la República, programados para la próxima semana”, dice el informe de Cibest.

Economia
El dólar cerró la jornada en el mercado de valores el viernes 12 de diciembre en 3.802 pesos con 33 centavos. | Foto: Adobe Stock

Para este sábado 13 de diciembre el dólar se ubica en casas de cambio en Bogotá en un mínimo de 3.680 pesos para la compra y de 3.790 pesos para la venta, según el portal dolar.wilkinsonpc.com.co

Casa de CambioPrecio de compra (pesos)Precio de venta (pesos)
Alliance Trade3.7303.890
Amerikan Cash3.7303.830
Cambios AG3.7203.820
Cambios Kapital3.7503.840
Cambios Monkey3.6803.830
Cambios Vancouver3.7503.830
El Cóndor Cambios3.6803.830
EuroDólar3.7503.820
Latin Cambios3.7303.830
Money Cambios WC3.7503.850
Punto Dollar3.7003.860
Smart Exchange3.7503.810
Unidivisas3.7503.790
Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/

En promedio, en Bogotá la divisa en casas de cambio se ubica en 3.728 pesos para la compra, y para la venta en 3.833. En Cali, la compra está en promedio a 3.650 pesos y la venta en 3.845; en tanto que, en Medellín, para la compra se ubica en promedio a 3.649 pesos y para la venta en 3.798, de acuerdo con la misma fuente.

El 20 de junio de 1782 el Congreso Continental adoptó oficialmente el diseño del Gran Sello de los Estados Unidos, consolidando símbolos aún vigentes en la identidad nacional.
Se recomienda comparar precios en diferentes casas de cambio antes de realizar una transacción. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de las recomendaciones que se hacen en el proceso de transacción de dólares en casas de cambio o profesionales de compra y venta de divisas en efectivo, están las siguientes:

Los precios de compra y venta del dólar hoy pueden variar en tiempo real, según las condiciones del mercado.

Se recomienda comparar precios en diferentes casas de cambio antes de realizar una transacción.

Identificar al profesional del cambio y asegurarse de que esté registrado y autorizado por la DIAN.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo puede comprar a toda la Selección Colombia: este es su millonario sueldo

2. Estados Unidos revela quién dio la orden de incautar el buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

3. El país de Latinoamérica que consume tres veces más arroz que China

4. “Todavía está a tiempo”: Exmilitar venezolano en el exilio habló sobre posible negociación de Maduro para salir del poder

5. Carlos Antonio Vélez se regó tras la goleada de Junior a Tolima: esto dijo sobre Enamorado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dolarcasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.