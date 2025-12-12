Suscribirse

Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se comporta la divisa este 12 de diciembre

Este es el comportamiento de la moneda hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
El dólar se ha enfrentado a un escenario a la baja en Colombia. | Foto: getty images

Durante los últimos días, el dólar americano ha enfrentado un precio a la baja, lo que ha motivado a muchos viajeros, inversionistas y ahorradores a comprar un mayor volumen de divisas, para eventualmente aprovechar una rentabilidad en un movimiento alcista en el futuro.

En economías emergentes como la colombiana, el dólar es una divisa importante, dado que es un referente para el comercio internacional, en exportaciones e importaciones, pues de un lado u otro afecta directamente el precio. Además de ello, golpea la inflación, impacta el costo de la deuda externa, las remesas, el turismo, entre otros aspectos clave para la economía.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se ha movido en descenso. | Foto: El País

Precio del dólar hoy 12 de diciembre: así se mueve

Este viernes, 12 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,687.50 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.86. Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Contexto: Reserva Federal de EE. UU. recortó tasas de interés; ¿Qué hará la junta del banco central en Colombia? Esto dicen expertos

Si desea conocer el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7103,818108
Cali3,7003,860160
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,76060
Medellín3,6603,811151
Pereira3,7203,820100

Tenga en cuenta que en este escenario de aprovechamiento del precio del dólar, las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o trámites engorrosos.

-
Es clave en la economía colombiana. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 12 de diciembre de 20253687.53817.863810.99
jueves 11 de diciembre de 20253687.53817.863854.28
miércoles 10 de diciembre de 202537053836.073861.34
martes 9 de diciembre de 20253710.713842.863830.02
lunes 8 de diciembre de 20253702.593837.413830.02
domingo 7 de diciembre de 20253702.53836.793830.02

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7203,81090
Cambios AG3,7203,820100
Cambios Kapital3,7503,80050
Cambios Monkey3,7003,850150
Cambios Vancouver3,7503,80050
El Condor Cambios3,6503,800150
EuroDolar3,7303,830100
Contexto: Lupa a la inflación: aunque cedió en noviembre, las presiones se mantienen y las alertas aumentan. Estas son las razones

Tenga en cuenta que el precio del dólar puede ser fijado en casas de cambio de manera autónoma y la obligación de asumir un precio de una entidad gubernamental o financiera.

Dólar dólares
Así se mueve la divisa hoy. | Foto: Adobe Stock

Se puede fijar a través de los precios del dólar en casas de cambio competencia, de bancos, del mercado spot, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

2. ‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

3. Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

4. “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

5. Las claves de la confiscación del barco petrolero que provocaron la furia de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólar en Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.