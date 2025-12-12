Precio del dólar en casas de cambio: así se comporta la divisa este 12 de diciembre

Durante los últimos días, el dólar americano ha enfrentado un precio a la baja, lo que ha motivado a muchos viajeros, inversionistas y ahorradores a comprar un mayor volumen de divisas, para eventualmente aprovechar una rentabilidad en un movimiento alcista en el futuro.

En economías emergentes como la colombiana, el dólar es una divisa importante, dado que es un referente para el comercio internacional, en exportaciones e importaciones, pues de un lado u otro afecta directamente el precio. Además de ello, golpea la inflación, impacta el costo de la deuda externa, las remesas, el turismo, entre otros aspectos clave para la economía.

La moneda estadounidense se ha movido en descenso. | Foto: El País

Precio del dólar hoy 12 de diciembre: así se mueve

Este viernes, 12 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,687.50 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.86. Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,710 3,818 108 Cali 3,700 3,860 160 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,760 60 Medellín 3,660 3,811 151 Pereira 3,720 3,820 100

Tenga en cuenta que en este escenario de aprovechamiento del precio del dólar, las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o trámites engorrosos.

Es clave en la economía colombiana. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 12 de diciembre de 2025 3687.5 3817.86 3810.99 jueves 11 de diciembre de 2025 3687.5 3817.86 3854.28 miércoles 10 de diciembre de 2025 3705 3836.07 3861.34 martes 9 de diciembre de 2025 3710.71 3842.86 3830.02 lunes 8 de diciembre de 2025 3702.59 3837.41 3830.02 domingo 7 de diciembre de 2025 3702.5 3836.79 3830.02

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,720 3,810 90 Cambios AG 3,720 3,820 100 Cambios Kapital 3,750 3,800 50 Cambios Monkey 3,700 3,850 150 Cambios Vancouver 3,750 3,800 50 El Condor Cambios 3,650 3,800 150 EuroDolar 3,730 3,830 100

Tenga en cuenta que el precio del dólar puede ser fijado en casas de cambio de manera autónoma y la obligación de asumir un precio de una entidad gubernamental o financiera.

Así se mueve la divisa hoy. | Foto: Adobe Stock