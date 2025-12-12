Divisas
Precio del dólar en casas de cambio: así se comporta la divisa este 12 de diciembre
Este es el comportamiento de la moneda hoy.
Durante los últimos días, el dólar americano ha enfrentado un precio a la baja, lo que ha motivado a muchos viajeros, inversionistas y ahorradores a comprar un mayor volumen de divisas, para eventualmente aprovechar una rentabilidad en un movimiento alcista en el futuro.
En economías emergentes como la colombiana, el dólar es una divisa importante, dado que es un referente para el comercio internacional, en exportaciones e importaciones, pues de un lado u otro afecta directamente el precio. Además de ello, golpea la inflación, impacta el costo de la deuda externa, las remesas, el turismo, entre otros aspectos clave para la economía.
Precio del dólar hoy 12 de diciembre: así se mueve
Este viernes, 12 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,687.50 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.86. Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea conocer el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,710
|3,818
|108
|Cali
|3,700
|3,860
|160
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,760
|60
|Medellín
|3,660
|3,811
|151
|Pereira
|3,720
|3,820
|100
Tenga en cuenta que en este escenario de aprovechamiento del precio del dólar, las casas de cambio se vuelven actores fundamentales en el proceso, dado que permiten estos canjes sin tanto papeleo o trámites engorrosos.
Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 12 de diciembre de 2025
|3687.5
|3817.86
|3810.99
|jueves 11 de diciembre de 2025
|3687.5
|3817.86
|3854.28
|miércoles 10 de diciembre de 2025
|3705
|3836.07
|3861.34
|martes 9 de diciembre de 2025
|3710.71
|3842.86
|3830.02
|lunes 8 de diciembre de 2025
|3702.59
|3837.41
|3830.02
|domingo 7 de diciembre de 2025
|3702.5
|3836.79
|3830.02
Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,720
|3,810
|90
|Cambios AG
|3,720
|3,820
|100
|Cambios Kapital
|3,750
|3,800
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Vancouver
|3,750
|3,800
|50
|El Condor Cambios
|3,650
|3,800
|150
|EuroDolar
|3,730
|3,830
|100
Tenga en cuenta que el precio del dólar puede ser fijado en casas de cambio de manera autónoma y la obligación de asumir un precio de una entidad gubernamental o financiera.
Se puede fijar a través de los precios del dólar en casas de cambio competencia, de bancos, del mercado spot, entre otros.