Reserva Federal de EE. UU. recortó tasas de interés; ¿Qué hará la junta del banco central en Colombia? Esto dicen expertos

Por tercera vez, la FED pasa la tijera a las tasas de interés, en medio de la polémica por presiones del gobierno de Trump.

Redacción Economía
11 de diciembre de 2025, 2:11 p. m.
Jerome Powell, presidente de la reserva federal, FED de Estados Unidos, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia.
Jerome Powell, presidente de la reserva federal, FED de Estados Unidos, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia. | Foto: Fotos SEMANA / Archivo

Las tasas de interés en Estados Unidos quedaron en un rango de 3,5 y 3,75 %, luego de que la Reserva Federal tomara la decisión de hacer un nuevo recorte de 25 puntos básicos, que sería el tercero en lo que va de este año.

El consenso del mercado era que así pasaría, aunque la decisión fue reñida al interior del grupo de expertos que toman esa decisión, como parte de la política monetaria que tiene sobre sus hombros la misión de controlar la inflación sin apretar tanto que llegue a ahogar el crecimiento de la economía.

Expertos, como los que hacen parte del equipo de investigaciones de Bancolombia, confirman que sería la decisión con más disensos desde 2019.

En la reunión de la FED se registraron 9 votos a favor de la reducción de tasas, uno abogaba por un recorte mayor, de 50 puntos, y dos pedían mantener la tasa de interés estable, previendo riesgos sobre la inflación.

Reserva Federal
| Foto: Getty Images/iStockphoto

“En buena medida, la decisión se sustentó en las preocupaciones sobre el estado del mercado laboral”, señalan los expertos de Bancolombia.

No hace mucho tiempo atrás, el camino que tomara la Reserva Federal de Estados Unidos era un faro para la ruta que seguirían los bancos centrales de los países. Sin embargo, cada vez más se han ido apartando de lo que suceda allá y en el caso de Colombia, ya en varias reuniones ha primado el mantenimiento de las tasas, que está en 9,25 % desde mayo de este año.

El nivel de las tasas de interés en Colombia, según los críticos de las decisiones que está tomando la junta del Banco de la República, estaría muy distante de la inflación, que es de 5,30 %. Es decir, habría margen para bajar, según señala principalmente el gobierno

Noticia en desarrollo...

