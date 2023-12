🔴 En vivo | Salario mínimo en Colombia 2024: quedan 4 días para definir el incremento salarial. Si no hay acuerdo será impuesto por decreto

Pese a ello, no han logrado un acuerdo y una cifra en común. Los sindicatos son los únicos que han lanzado una propuesta de aumento, que sería de un 18 %. Sin embargo, ese número no les gustó a los empleadores, que no han puesto una cifra en la mesa, pero que han apuntado a que el incremento debería ser cercano al cierre de la cifra de inflación.