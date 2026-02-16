Estabilidad en el dólar en Colombia por festivo en Estados Unidos

Para este lunes 16 de febrero, el dólar abrió en 3.656 pesos, y hoy se transa en la modalidad de Next Day, por ser festivo en los Estados Unidos, por la celebración del Día de los Presidentes.

El inicio marcó un ligero aumento de 4 pesos frente al cierre del pasado viernes. Sin embargo, se mantiene el precio oficial de 3.652 pesos con 89 centavos.

De acuerdo con un informe del Diario Financiero de Chile, la calma que dominó al inicio de la sesión de hoy lunes en los mercados internacionales. “La ausencia de China y Wall Street, cerrados por feriado, afecta los montos de transacciones y resta convicción a las apuestas en otros mercados. Las acciones europeas avanzan un 0,20 %, y los futuros de Wall Street suben en torno a 0,30 %. El dólar opera plano con una ligera tendencia al alza”, advierte el análisis.

Al cierre de la semana anterior, el Bureau of Labor Statistics informó que la inflación anual al consumidor (IPC) en Estados Unidos se desaceleró en 0,3 puntos porcentuales hasta un 2,4 % en enero, tal que se ubicó por debajo de la expectativa del mercado (2,5 %) y en el nivel más bajo desde mayo de 2025.

Precisamente, la moderación de la inflación en Estados Unidos reactivó las expectativas de tres recortes de tasas de parte de la Reserva Federal este año, con 75 puntos base de bajas esperados a partir de julio, agrega el Diario Financiero, mientras que señala que, por su parte, el oro trata de recortar las pérdidas, tras haber caído en las primeras horas bajo el nivel de los 5.000 dólares por onza, mientras el cobre también cae ligeramente 0,4 % en Londres y el Comex.

El viernes pasado, el precio del dólar en Colombia terminó 7 pesos por debajo del jueves anterior. Durante la jornada, al término de los días hábiles de la semana anterior, predominó un comportamiento bajista, según un informe del Grupo Cibest: el mínimo fue de 3.636 pesos y cerró en 3.656 pesos.

El movimiento de la divisa se enmarcó en la decisión del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional los efectos del aumento del salario mínimo del 23,7 %. En consecuencia, el Gobierno tendrá una semana para expedir un nuevo decreto de aumento del salario mínimo para el año vigente.

En entrevista con SEMANA, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que un factor que ha ayudado a moderar las presiones inflacionarias es una tasa de cambio que se ha apreciado de manera considerable. “Ello obedece fundamentalmente a factores internacionales: el dólar se ha depreciado y eso se refleja en que todas las demás monedas del mundo se aprecian con respecto al dólar. Como los precios internacionales se fijan en un alto grado en dólares, eso ayuda a que las presiones inflacionarias se mitiguen”, explicó.

Frente a la posibilidad de que el Banco de la República intervenga en el mercado del dólar, Villar fue enfático: “No, el tema no se ha discutido y me atrevo a decir que la política ha sido muy claramente dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente”.

Destacó dos razones en ese sentido: por un lado, que las intervenciones cambiarias se han mostrado muy ineficaces para alterar el comportamiento del dólar.

“Cuando una apreciación del peso está generada fundamentalmente por lo que está pasando con el dólar a nivel mundial, que nosotros intervengamos en el mercado del peso frente al dólar, eso no va a cambiar mayor cosa, no va a cambiar la tendencia. La ineficacia de realizar intervenciones cambiarias para alterar el comportamiento del dólar se hace aún mayor cuando se toman en cuenta las grandes magnitudes de los recursos que se mueven en ese mercado para financiar el déficit fiscal y las expectativas generadas por la discusión sobre el retorno de los ahorros de los fondos de pensiones en el exterior”, afirmó Villar.

Y agregó: “La otra razón es que intervenir en el mercado cambiario por parte del banco central significa básicamente comprar dólares y pagarlos con pesos, sacar pesos al mercado y generar una expansión monetaria, que iría en contravía de la política antiinflacionaria. Ese impacto expansivo tendría que ser contrarrestado vendiendo otros activos del banco o endeudando al banco central, lo cual generaría problemas muy grandes para la economía”.

De acuerdo con un informe del Grupo Cibest, durante enero pasado, el peso colombiano se apreció 2,4 % mensual, por varias razones que marcaron la agenda ese mes: ante la debilidad del dólar a nivel global, la expectativa sobre eventuales ventas de dólares por parte de MinHacienda, la posible repatriación de inversión extranjera de los fondos de pensiones y un mayor atractivo de las estrategias de carry trade, que consiste en pedir prestado dinero en una divisa con una baja tasa de interés para invertirlo en activos denominados en una divisa con alta tasa de interés.

Durante el mes de enero, el precio del dólar osciló entre 3.590 y 3.845 pesos, y cerró en 3.690 pesos; es decir, 90 pesos por debajo del cierre de diciembre.

Cibest estima que, en febrero, el precio del dólar podría oscilar en un rango de entre 3.580 y 3.750 pesos, “en un contexto de dólar global débil y después de la sorpresa asociada a la magnitud del incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República”.

Añade este grupo financiero que la perspectiva para el peso colombiano continúa marcada por la incertidumbre, lo que soportaría niveles cercanos a los 3.700 pesos en el primer trimestre de este año.