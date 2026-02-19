Economía

Euro cierra más caro en la tarde del jueves 19 de febrero de 2026; conozca las variaciones de la divisa

La divisa es fundamental para las operaciones en otras naciones.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de febrero de 2026, 3:20 p. m.
El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a su cotización diariamente; aquí, le contamos cuál es su precio para este 19 de febrero.

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 19 de febrero, la cotización del euro se encuentra en $4.337.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Este es el precio de la divisa. Foto: Getty Images

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

