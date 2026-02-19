El dólar inició la cotización de este 19 de febrero en un precio de $ 3.694, lo que significó un alza de $ 25 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.669.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.707. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.690. El precio promedio es de $ 3.698.

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 49,50 millones, registrando además un volumen promedio de 386,71 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 % llegando a las 97,885 unidades.

Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Getty IMAGES

Empresas privadas buscan importar combustible ante crisis energética en Cuba

Varias empresas privadas de Cuba gestionan la importación de combustible, después de que el gobierno comunista autorizara esas operaciones comerciales, por primera vez en casi 70 años, ante la escasez provocada por las sanciones de Washington.

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Trump también amenaza con aplicar aranceles a países que vendan hidrocarburos a La Habana, mientras las reservas de combustible de la isla se agotan con el paso de los días.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por delicada espuma limpiadora utilizada en varias regiones del país

Ante la escasez, el gobierno autorizó a inicios de febrero la importación privada de combustible, un hecho inédito en un país donde su compraventa ha sido monopolio estatal por casi 70 años.

“Compramos un isotanque (un contenedor empleado para transportar combustible) a través de una importadora estatal” y “deben entregármelo esta semana”, declaró a la AFP, bajo anonimato, el dueño de un negocio privado que pretende importar unos 25.000 litros de diésel desde Estados Unidos.

Las importaciones desde Estados Unidos se realizarían bajo una licencia BIS emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que permite a empresarios privados cubanos importar determinados insumos, incluido combustible.

Empresas privadas buscan importar combustible ante crisis energética en Cuba. Foto: adobe stock

Una empresaria de comercio, que prefirió no revelar su identidad, explicó que otros empresarios privados cubanos también gestionan la compra de combustible en naciones del Caribe e incluso de Europa.

La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, no ha recibido ningún petrolero desde hace más de un mes, según expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP.