Divisas

Dólar amanece con precio más caro en Colombia: cotización del 19 de febrero

Este es el movimiento de la moneda en el mercado ‘spot’.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Este es el movimiento de la moneda.
Este es el movimiento de la moneda. Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 19 de febrero en un precio de $ 3.694, lo que significó un alza de $ 25 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.669.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.707. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.690. El precio promedio es de $ 3.698.

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 49,50 millones, registrando además un volumen promedio de 386,71 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 % llegando a las 97,885 unidades.

Así se mueve el dólar en el mercado spot.
Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Getty IMAGES

