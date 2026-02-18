Precio del euro: la divisa cerró la tarde del 18 de febrero con marcada reducción en su valor

El euro es una de las divisas más relevantes a nivel global, ya que es la moneda oficial de los países que conforman la eurozona. Su uso ofrece distintos beneficios tanto para personas como para empresas y para las economías que la adoptan.

Por esta razón, muchas personas están atentas a su comportamiento y a su tasa de cambio cada día; a continuación, le mostramos cuál es su valor para este 18 de febrero.

La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 18 de febrero, la cotización del euro se encuentra en $ 4.328.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Este es el precio de la divisa. Foto: Getty Images

Beneficios de ahorrar en euros

Estabilidad comparativa: aunque la eurozona ha atravesado distintos desafíos, el euro continúa siendo una de las monedas de reserva más importantes del mundo. Su comportamiento relativamente estable frente a otras divisas lo hace atractivo para quienes desean ahorrar con una visión de largo plazo.

Diversificación del portafolio: mantener ahorros en euros ayuda a distribuir los activos en una moneda diferente a la local, añadiendo una protección adicional frente a las variaciones económicas y cambiarias del país de origen.

Ingreso a los mercados europeos: disponer de fondos en euros puede simplificar la participación en oportunidades de inversión dentro de la eurozona, permitiendo beneficiarse del desarrollo económico europeo y ampliar la variedad de inversiones.

Mayor facilidad en operaciones internacionales: al ser una moneda ampliamente utilizada en el comercio global, ahorrar en euros reduce costos y trámites de conversión cuando se hacen viajes, compras o negocios en países que la tienen como divisa oficial.