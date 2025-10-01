Nequi entregará hasta 25 millones de pesos a sus usuarios, estas son las condiciones para participar

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, anunció una nueva estrategia comercial para los usuarios que realizan operaciones por medio de la aplicación.

La compañía informó que los usuarios que realicen transacciones desde el pasado 24 de septiembre hasta el 18 de octubre, participarán en los sorteos que se realicen de manera semanal.

Los usuarios deberán cumplir las condiciones técnicas de la promoción y podrán participar por medio de los diversos métodos aprobados por la aplicación.

La marca anunció las condiciones para participar. | Foto: Composición de El País: con imagen de Getty y Nequi

Condiciones para poder participar

Ser mayores de 18 años y contar con capacidad legal para participar en la campaña.

Tener una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto en Nequi, activa durante la vigencia de la campaña.

Mantener un saldo mínimo mensual en su cuenta Nequi, según el grupo al que pertenezcan, conforme a lo indicado en el numeral 5 de los presentes Términos y Condiciones (TyC).

No tener ningún tipo de bloqueo en su depósito de bajo monto o cuenta de ahorros de Nequi durante la vigencia de la campaña.

Aceptar, respetar y cumplir con la totalidad de los presentes TyC.

Aceptar el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los TyC.

“Haz pagos con Nequi entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, regístrate en la app y participa en sorteos semanales. Puedes ganar abonos a tu Disponible desde $ 20.000 hasta $ 25 millones o un premio mayor de $ 100 millones pagando con tu tarjeta débito Nequi Visa”, destaca Nequi.

Nequi anunció una nueva dinámica. | Foto: Cortesía: Nequi

Métodos aprobados por Nequi para participar