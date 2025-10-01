Suscribirse

Economía

Nequi entregará hasta 25 millones de pesos a sus usuarios, estas son las condiciones para participar

La compañía anunció las condiciones de la dinámica.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 10:31 p. m.
Logo Nequi
Nequi ha desarrollado diversas estrategias en el último año | Foto: Cortesía

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, anunció una nueva estrategia comercial para los usuarios que realizan operaciones por medio de la aplicación.

La compañía informó que los usuarios que realicen transacciones desde el pasado 24 de septiembre hasta el 18 de octubre, participarán en los sorteos que se realicen de manera semanal.

Los usuarios deberán cumplir las condiciones técnicas de la promoción y podrán participar por medio de los diversos métodos aprobados por la aplicación.

Contexto: Nequi da cinco recomendaciones para arrancar la vida financiera
Sacar dinero del "Colchón" en Nequi es un proceso sencillo. Aprenda cómo retirar sus fondos almacenados siguiendo una serie de pasos específicos.
La marca anunció las condiciones para participar. | Foto: Composición de El País: con imagen de Getty y Nequi

Condiciones para poder participar

  • Ser mayores de 18 años y contar con capacidad legal para participar en la campaña.
  • Tener una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto en Nequi, activa durante la vigencia de la campaña.
  • Mantener un saldo mínimo mensual en su cuenta Nequi, según el grupo al que pertenezcan, conforme a lo indicado en el numeral 5 de los presentes Términos y Condiciones (TyC).
  • No tener ningún tipo de bloqueo en su depósito de bajo monto o cuenta de ahorros de Nequi durante la vigencia de la campaña.
  • Aceptar, respetar y cumplir con la totalidad de los presentes TyC.
  • Aceptar el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los TyC.

“Haz pagos con Nequi entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, regístrate en la app y participa en sorteos semanales. Puedes ganar abonos a tu Disponible desde $ 20.000 hasta $ 25 millones o un premio mayor de $ 100 millones pagando con tu tarjeta débito Nequi Visa”, destaca Nequi.

Nequi abrió nuevas ofertas de trabajo en Colombia.
Nequi anunció una nueva dinámica. | Foto: Cortesía: Nequi
Contexto: Una estafa de 30 segundos: Nequi revela medida de seguridad para que su cuenta bancaria no caiga en manos de los delincuentes

Métodos aprobados por Nequi para participar

  • Pagos con la tarjeta débito Nequi Visa (física o digital).
  • Pagos de servicios habilitados en la app: facturas de TV, internet y telefonía; recargas de paquetes o minutos; recargas y facturas de servicios públicos; tiquetes de bus; transporte masivo; tu carro; música; plataformas de video; juegos.
  • Pagos con el Botón Nequi en comercios electrónicos (diferente a PSE).
  • Pagos o transferencias con el QR de Nequi.
  • Pagos con el Botón de suscripciones (pagos recurrentes).
  • Pagos a otras cuentas por medio de QR Interoperable o QR Bancolombia.
  • Pagos usando la app Nequi con Botón PSE.
  • Recibir pagos o transferencias con tus llaves Nequi.
  • Recibir remesas del exterior.
  • Traer dinero desde PayPal o Payoneer.
  • Comprar seguros en la app Nequi con las aseguradoras aliadas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará contrato para comprar los aviones de guerra Gripen

2. Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

3. Fiscalía acusó a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por corrupción

4. Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

5. A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasNequiUsuarios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.