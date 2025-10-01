Economía
Nequi entregará hasta 25 millones de pesos a sus usuarios, estas son las condiciones para participar
La compañía anunció las condiciones de la dinámica.
Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, anunció una nueva estrategia comercial para los usuarios que realizan operaciones por medio de la aplicación.
La compañía informó que los usuarios que realicen transacciones desde el pasado 24 de septiembre hasta el 18 de octubre, participarán en los sorteos que se realicen de manera semanal.
Los usuarios deberán cumplir las condiciones técnicas de la promoción y podrán participar por medio de los diversos métodos aprobados por la aplicación.
Condiciones para poder participar
- Ser mayores de 18 años y contar con capacidad legal para participar en la campaña.
- Tener una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto en Nequi, activa durante la vigencia de la campaña.
- Mantener un saldo mínimo mensual en su cuenta Nequi, según el grupo al que pertenezcan, conforme a lo indicado en el numeral 5 de los presentes Términos y Condiciones (TyC).
- No tener ningún tipo de bloqueo en su depósito de bajo monto o cuenta de ahorros de Nequi durante la vigencia de la campaña.
- Aceptar, respetar y cumplir con la totalidad de los presentes TyC.
- Aceptar el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los TyC.
“Haz pagos con Nequi entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, regístrate en la app y participa en sorteos semanales. Puedes ganar abonos a tu Disponible desde $ 20.000 hasta $ 25 millones o un premio mayor de $ 100 millones pagando con tu tarjeta débito Nequi Visa”, destaca Nequi.
Métodos aprobados por Nequi para participar
- Pagos con la tarjeta débito Nequi Visa (física o digital).
- Pagos de servicios habilitados en la app: facturas de TV, internet y telefonía; recargas de paquetes o minutos; recargas y facturas de servicios públicos; tiquetes de bus; transporte masivo; tu carro; música; plataformas de video; juegos.
- Pagos con el Botón Nequi en comercios electrónicos (diferente a PSE).
- Pagos o transferencias con el QR de Nequi.
- Pagos con el Botón de suscripciones (pagos recurrentes).
- Pagos a otras cuentas por medio de QR Interoperable o QR Bancolombia.
- Pagos usando la app Nequi con Botón PSE.
- Recibir pagos o transferencias con tus llaves Nequi.
- Recibir remesas del exterior.
- Traer dinero desde PayPal o Payoneer.
- Comprar seguros en la app Nequi con las aseguradoras aliadas.