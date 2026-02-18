Divisas

Dólar abrió barato en Colombia: precio de cotización de este 18 de febrero

La moneda permanece en una tendencia a la baja en el mercado oficial.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
El dólar americano cayó en la apertura del mercado en la BVC.
El dólar inició la cotización de este 18 de febrero en un precio de $3.648, lo que significó una baja de $16 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.664.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.657. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.647. El precio promedio es de $3.652.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 94,00 millones, registrando además un volumen promedio de 2,238 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 % llegando a las 97,200 unidades.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
La inflación en Reino Unido retrocede en enero al 3% interanual

La inflación retrocedió considerablemente en enero en Reino Unido, hasta situarse en el 3% interanual, anunció este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Los precios habían subido inesperadamente un 3,4% en diciembre, muy lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra.

La desaceleración de enero se explica por la caída de los precios del petróleo, pero también por la de las tarifas aéreas y de los precios de los alimentos, subraya Grant Fitzner, economista jefe de la ONS.

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

“Gracias a las decisiones que tomamos en el presupuesto, estamos haciendo retroceder la inflación”, celebró en un comunicado la ministra de Finanzas Rachel Reeves, insistiendo en que su “plan económico es el correcto”.

Combinado con un crecimiento débil (0,1% en los últimos tres meses de 2025) y una tasa de desempleo del 5,2% (un récord en cinco años), la dinámica de la inflación en enero refuerza la posibilidad de un próximo recorte de los tipos por parte del Banco de Inglaterra (BoE), quizá en su próxima reunión de marzo.

El BoE “probablemente se sienta cada vez más cómodo para bajar los tipos a lo largo de 2026”, estima Jonathan Raymond, analista de Quilter Cheviot, para quien esta marcada caída de la inflación “constituye un alivio bienvenido”.

El banco central británico había dejado su tipo de referencia sin cambios en el 3,75% en su reunión de febrero, pero había anticipado una desaceleración de la inflación en torno al 2% durante el segundo trimestre, aludiendo al efecto de las medidas presupuestarias británicas.

