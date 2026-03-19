Euro: precio de la divisa en las casas de cambio para el jueves 19 de marzo de 2026

La moneda europea, el euro, se ha posicionado como una de las divisas más relevantes y sólidas en el ámbito internacional. Su fortaleza se basa en la integración económica de 19 países europeos, caracterizados por contar con economías de mercado consolidadas y estables.

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A nivel global, el euro tiene una amplia aceptación: se utiliza con frecuencia como moneda de reserva, como medio de pago legal y también se negocia activamente en grandes mercados financieros.

Su solidez se explica por varios factores, entre ellos, el respaldo de una fuerte economía conjunta, la estabilidad política de los países que integran la unión monetaria, los niveles de inflación controlados por el Banco Central Europeo y un entorno económico, político y financiero favorable.

Gracias a estas condiciones, el euro se considera una divisa confiable y estable en el panorama mundial.

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Precio del euro hoy

Para el jueves 19 de marzo, el euro en Colombia tiene una cotización de $ 4.240. En las casas de cambio se compra aproximadamente a $ 4.200 y se vende alrededor de $ 4.400.

Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda consultar directamente con el establecimiento de preferencia para conocer la tasa más actualizada.

La moneda ha fluctuado su precio en los últimos días. Foto: Getty Images

La influencia del euro en el mundo

El euro posee un papel destacado en la economía global por diversas razones: