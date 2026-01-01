Gremio de trabajadoras domésticas alerta por despidos tras aumento del salario mínimo

El pasado 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció el incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026. A pesar de que la noticia fue recibida de manera positiva por diversos sectores del país, el gremio de empleadas de servicio alerta sobre despidos masivos.

Miles de personas laboran como empleadas de servicio. Foto: Getty Images

Para conocer más detalles sobre el tema, SEMANA dialogó con Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (Sintrasedom), quien indicó que, tras los primeros días del aumento, ya se han recibido noticias de despidos de empleadas de servicio en el país.

Ministro de Trabajo advierte que 500 mil trabajadoras domésticas no están formalizadas aún, como obliga la reforma laboral

Una de las principales razones se debe al valor que deberán asumir las personas que cuentan con los servicios de las empleadas de servicio.

“Ya tenemos unas cuantas despedidas. Las patronas ya no las llamaron y les dijeron que no volvieran porque no tenían con qué pagarles. Y así sucesivamente. Nosotros estamos de acuerdo y nos parece magnífico el aumento. Entonces, nosotros pensamos que hay como dos caminos: o se queda desempleada, o negocia con la patrona”, señaló Hurtado.

La líder sindical añadió que la mayoría de las empleadas del sector realizan sus labores en los estratos 3 y 4 del país, lo que provoca que los patrones no puedan asumir los costos derivados de los servicios que ellas prestan.

Alivio para quienes contratan empleadas domésticas: Sisbén dio ventaja con pago importante

Una problemática que se dio en la pandemia

Hurtado señala que las afectaciones al sector de las empleadas de servicio no son un tema nuevo. La problemática se estaría presentando desde el año 2020 a raíz de la pandemia, durante la cual se produjeron despidos masivos.

“Este problema se creó desde la pandemia. El despido ha sido masivo. Muchas empleadas se quedaron sin trabajo y no volvieron. Y ha seguido. Las negociaciones que se hicieron ahora, después de la pandemia, hace tres años para acá, es que antes uno trabajaba en una casa toda la semana, hasta de lunes a viernes. Ahora, son dos días a la semana, tres días a la semana, y así”, puntualizó Yenny Hurtado.

Frente a la postura de otros sindicatos del gremio, Hurtado señaló que se habla de manera constante para lograr unidad y una posición fuerte.

“Nosotros siempre nos reunimos y hablamos. El problema es que nosotras no somos tan políticas y las compañeras de Medellín son súper políticas. Ellas están más en la línea política. Sabemos que incluso una de las lideresas de Medellín es una inspectora laboral del ministerio. Pero nosotros nos reunimos en enero, en noviembre, pero hablamos de todo y nunca pensamos en el salario mínimo porque yo creo que no pensábamos lo que iba a pasar.”

Por último, Hurtado envió un mensaje al Gobierno Nacional y a las patronas de las miles de empleadas que prestan sus servicios en el país.

El gremio ha mostrado preocupación por los despidos. Foto: Getty Images

“El mensaje al gobierno es que ya no puede sentarse a hablar, a negociar, ya no puede. Ahora, lo que yo sí pienso es que el gobierno o nos da lo que necesitamos, o, por ejemplo, hace aplicar la ley, el convenio 189, en su totalidad, o tendrá que ver cómo va a investigar para ver cómo se apoya a este tipo de mujeres que muchas van a quedar sin trabajo, sinceramente. Muchas, se lo digo, porque conociendo el gremio de las patronas, es horrible. Las patronas pueden ser, hay muy buenas, hay unas señoras espectaculares, buenísimas, pero hay otras que no tienen nada que ver. Para ellas es simplemente que va y les presta el servicio y ya, no les importa más”, finalizó Hurtado.