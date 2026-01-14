Nación

Empleadas de servicios generales en la Fiscalía protestan por falta de pago en todo el país

Las trabajadoras de servicios generales en la Fiscalía protestan porque la empresa encargada no ha pagado el mes de diciembre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 7:08 p. m.
Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago
Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago Foto: Suministrada (API)

Los funcionarios de la Fiscalía extrañaron a las empleadas de servicio generales que diariamente los recibían con un tinto, este miércoles el tinto no llegó y las encargadas del energizante criollo, se plantaron en la mitad del búnker para protestar por la falta de pagos.

Desde el mes de diciembre no reciben el pago a cargo de la empresa responsable de contratarlas y que a su vez es contratada por la Fiscalía para prestar todo lo referente a los servicios generales en el ente acusador.

Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago
Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago Foto: Suministrada (API)

Las y los trabajadores se comunicaron con SEMANA para advertir la grave situación que están pasando por cuenta de la falta de pago desde el mes de diciembre, algunas incluso advierten que se trata de un coletazo del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y que anticipó esta clase de eventualidades.

“La empresa claramente contrató con una base de salario y una protección que no imaginaron, pero que terminó afectándolos, pues no esperaban que el salario mínimo que el de casi el 90 por ciento de los compañeros, subiera de esta forma. Sin embargo eso no da pie para que dejen de pagar”, señalaron quienes hablaron con SEMANA.

Nación

“Fue víctima de una información falsa”: Mindefensa sobre caso de espionaje al ministro de Justicia, Andrés Idárraga

Barranquilla

Exclusivo: esto contienen los cuadernos de la red de gota a gota decomisados en impresionante redada de la Policía. Bandas estarían detrás

Nación

Jóvenes entre 18 y 22 años conformaban facción de Calarcá que se desmovilizó

Bogotá

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

Nación

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

Cali

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

Nación

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

Nación

La Fiscalía pedirá la preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el escándalo de la Comunidad del Anillo

Nación

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Nación

Cuerpos de Yeison Jiménez y de su mánager serán entregados este lunes a sus familias. Medicina Legal los identificó

El “cartel de los cargos” en la Fiscalía: Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación

Otros empleados advierten que la empresa no se ha comunicado con ellos, no han explicado lo que pasa y cuando van a cumplir con las obligaciones con los trabajadores que pasaron de largo el mes de diciembre, plena navidad, sin recibir su salario. Un golpe al bolsillo que no espera ni empleador, ni empleados.

SEMANA conoció, con fuentes de la Fiscalía, que el contrato para los servicios generales en todas las sedes del ente acusador tiene dos intermediarios, uno que recibió la millonaria adjudicación y otros que terminó ejecutando, el mismo que debe responder por los salarios de los trabajadores.

El plantón que se ubicó en la plazoleta del búnker de la Fiscalía en Bogotá, se repitió en otras ciudades. Al parecer el contrato para los servicios generales en el ente acusador es nacional y la situación que padecen los empleados en la capital del país, se replica en el resto de seccionales.

Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago
Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago Foto: Suministrada (API)

Algunas fuentes advirtieron que se trató de un problema entre el contratista y los documentos que debe aportar para que el Ministerio de Hacienda entregue los recursos, pero que, al parecer, no se cumplió en los tiempos que se exigen, pero están en ese proceso en el propósito de lograr el pago para los trabajadores.

Más de Nación

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.

“Fue víctima de una información falsa”: Mindefensa sobre caso de espionaje al ministro de Justicia, Andrés Idárraga

Libros contables a mano obtenidos por SEMANA.

Exclusivo: esto contienen los cuadernos de la red de gota a gota decomisados en impresionante redada de la Policía. Bandas estarían detrás

Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago

Empleadas de servicios generales en la Fiscalía protestan por falta de pago en todo el país

Varios jóvenes hacían parte de la facción de alias Calarcá que se rindió, según el Ejército.

Jóvenes entre 18 y 22 años conformaban facción de Calarcá que se desmovilizó

Nancy Ortiz, Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban Moreno.

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

El exmagistrado Alejandro Linares, quien actúa como apoderado en la tutela contra el decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia.

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

Captura de Jetse y El Viejo en Palmira

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

Freddy Guarín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus

Presidente Petro citó a reunión extraordinaria al director de la DNI, Jorge Lemus, ¿saldría del cargo?

Noticias Destacadas