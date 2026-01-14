Los funcionarios de la Fiscalía extrañaron a las empleadas de servicio generales que diariamente los recibían con un tinto, este miércoles el tinto no llegó y las encargadas del energizante criollo, se plantaron en la mitad del búnker para protestar por la falta de pagos.

Desde el mes de diciembre no reciben el pago a cargo de la empresa responsable de contratarlas y que a su vez es contratada por la Fiscalía para prestar todo lo referente a los servicios generales en el ente acusador.

Empleadas de servicio en la Fiscalía protestan por falta de pago Foto: Suministrada (API)

Las y los trabajadores se comunicaron con SEMANA para advertir la grave situación que están pasando por cuenta de la falta de pago desde el mes de diciembre, algunas incluso advierten que se trata de un coletazo del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y que anticipó esta clase de eventualidades.

“La empresa claramente contrató con una base de salario y una protección que no imaginaron, pero que terminó afectándolos, pues no esperaban que el salario mínimo que el de casi el 90 por ciento de los compañeros, subiera de esta forma. Sin embargo eso no da pie para que dejen de pagar”, señalaron quienes hablaron con SEMANA.

Otros empleados advierten que la empresa no se ha comunicado con ellos, no han explicado lo que pasa y cuando van a cumplir con las obligaciones con los trabajadores que pasaron de largo el mes de diciembre, plena navidad, sin recibir su salario. Un golpe al bolsillo que no espera ni empleador, ni empleados.

SEMANA conoció, con fuentes de la Fiscalía, que el contrato para los servicios generales en todas las sedes del ente acusador tiene dos intermediarios, uno que recibió la millonaria adjudicación y otros que terminó ejecutando, el mismo que debe responder por los salarios de los trabajadores.

El plantón que se ubicó en la plazoleta del búnker de la Fiscalía en Bogotá, se repitió en otras ciudades. Al parecer el contrato para los servicios generales en el ente acusador es nacional y la situación que padecen los empleados en la capital del país, se replica en el resto de seccionales.

Algunas fuentes advirtieron que se trató de un problema entre el contratista y los documentos que debe aportar para que el Ministerio de Hacienda entregue los recursos, pero que, al parecer, no se cumplió en los tiempos que se exigen, pero están en ese proceso en el propósito de lograr el pago para los trabajadores.