Las metas fiscales de Colombia dependen del futuro de las reformas sociales, según la Ocde

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) le pidió al gobierno un máximo cuidado con las reformas que adelanta en el Congreso de la República, para no complicar las metas fiscales que se establecieron a comienzos de este año.

El organismo señaló en un documento que revisó el rumbo macroeconómico del país y que, sin duda, “las ambiciosas reformas propuestas en materia de salud, pensiones, trabajo y energía ayudarán a reducir las elevadas desigualdades”. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett