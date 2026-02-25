Economía

MinHacienda oficializa decreto de nuevo impuesto al patrimonio: esto es lo que establece para empresas

Estos son los artículos y las modificaciones que establece la nueva normativa.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó el nuevo decreto de impuesto al patrimonio.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó el nuevo decreto de impuesto al patrimonio. Foto: Banco de la República / Rueda de prensa / Youtube

Tras varias semanas, el Gobierno Nacional finalmente expidió el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2025, con el que se creó un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y también para sociedades. El ministro de Hacienda anunció algunas de las directrices en el pasado consejo de ministros que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena.

El decreto menciona que tras la emergencia económica por lluvias, se evidencia un impacto fiscal aproximado correspondiente a $ 8,3 billones, siendo esta medida la que permite cubrir los compromisos generados por esta emergencia hasta la fecha.

Aquí le contamos cuáles fueron las medidas decretadas y que entrarán en vigencia de inmediato.

El artículo primero crea el impuesto a patrimonio solo para la vigencia del 2026, que aplica a empresas que declaran renta y que excluye a compañías del sector salud, intervenidas por el Estado o empresas de servicios públicos en municipios afectados por la emergencia. Solo se enfoca en empresas con mayor capacidad económica.

El segundo artículo precisa que el impuesto se causa si la empresa tiene patrimonio líquido igual o mayor a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026. Evita además la evasión, pues si una empresa se divide, se sumarán sus patrimonios para verificar si es responsable del pago.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó el nuevo decreto de impuesto al patrimonio. Foto: Juan Carlos Sierra-semana/ getty images

En el artículo tercero, se impone una tarifa general del 0,5% del impuesto al patrimonio, que será diferencial, del 1,6% para el sector financiero y extractivo, dado que estos sectores tienen mayor capacidad contributiva.

En el artículo cuarto se define la base gravable, asegurando que en esta se calcula el valor de patrimonio bruto, menos las deudas, acciones en empresas nacionales para evitar doble tributación, algunos activos ambientales, reservas de Fogafín y aportes en entidades del sector solidario.

Asofondos reaccionó tras decreto para girar 25 billones de las AFP a Colpensiones: “Agrava la sostenibilidad de la reforma”

El artículo quinto precisa que la declaración y pago será hecha en la Dian a través de dos cuotas. La primera que es el 50% en abril del 2026 y la segunda, otro 50% en mayo del 2026. Además precisa que se pueden sancionar maniobras contables para reducir artificialmente el patrimonio.

Muchas personas aún pagan sus compras con dinero en efectivo.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó el nuevo decreto de impuesto al patrimonio. Foto: 123 Rf

