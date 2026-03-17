Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de marzo

El dólar es una moneda importante en el país y para su economía. Este funciona como la moneda de referencia para el comercio internacional, impactando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa. Su fluctuación afecta el precio de importaciones, como lo es maquinaria, tecnología, alimentos, la inversión extranjera y el valor de las remesas.
En los últimos días, el valor de la moneda ha fluctuado de manera volátil en el mercado de la BVC. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayores rentabilidades al adquirir esta divisa y esperar pacientemente su fluctuación al alza.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda
Análisis del mercado cambiario para este martes 17 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,599.63 y de venta de $3,718.52.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Sprea
|Bogotá
|3,655
|3,737
|82
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,660
|3,710
|50
|Medellín
|3,541
|3,688
|147
|Pereira
|3,630
|3,740
|110
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 17 de marzo de 2026
|3599.63
|3718.52
|3691.9
|lunes 16 de marzo de 2026
|3599.63
|3718.52
|3685.53
|domingo 15 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|sábado 14 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|viernes 13 de marzo de 2026
|3617.5
|3727.5
|3700.46
|jueves 12 de marzo de 2026
|3617.41
|3735.74
|3687.87
|miércoles 11 de marzo de 2026
|3616.48
|3732.96
|3710.5
|martes 10 de marzo de 2026
|3619.81
|3736.73
|3744.84
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,650
|3,790
|140
|Amerikan Cash
|3,660
|3,720
|60
|Cambios Kapital
|3,650
|3,710
|60
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,710
|50
|EuroDolar
|3,630
|3,720
|90
Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC, entre otros factores que impactan el mercado.