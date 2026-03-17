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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de marzo

Esta es la cotización de la moneda hoy.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 8:08 a. m.
Este es el valor del dólar hoy.
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda importante en el país y para su economía. Este funciona como la moneda de referencia para el comercio internacional, impactando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa. Su fluctuación afecta el precio de importaciones, como lo es maquinaria, tecnología, alimentos, la inversión extranjera y el valor de las remesas.

En los últimos días, el valor de la moneda ha fluctuado de manera volátil en el mercado de la BVC. Esto ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayores rentabilidades al adquirir esta divisa y esperar pacientemente su fluctuación al alza.

Dólar cerró en Colombia
Así se comporta el mercado. Foto: Getty Images

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Análisis del mercado cambiario para este martes 17 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,599.63 y de venta de $3,718.52.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSprea
Bogotá3,6553,73782
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5413,688147
Pereira3,6303,740110
Dólar dólares
Tenga en cuenta el precio del dólar. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 17 de marzo de 20263599.633718.523691.9
lunes 16 de marzo de 20263599.633718.523685.53
domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53
viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46
jueves 12 de marzo de 20263617.413735.743687.87
miércoles 11 de marzo de 20263616.483732.963710.5
martes 10 de marzo de 20263619.813736.733744.84
No es decisión del empleador: la ley permite a los trabajadores elegir el banco para recibir su salario

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios Kapital3,6503,71060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,71050
EuroDolar3,6303,72090

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
Así se cotiza la moneda. Foto: Agencia:123rf

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC, entre otros factores que impactan el mercado.