Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de diciembre: así se mueve la moneda

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel mundial. Esto dado que funciona como una moneda de reserva global que se usa para la mayoría de las transacciones internacionales y materias primas, como el petróleo, el café y otras materias primas, y es el principal activo de refugio, lo que le da a EE. UU. gran influencia y conecta directamente las economías de todo el mundo, afectando importaciones, exportaciones, inflación y estabilidad financiera global.

Es importante tener en cuenta que muchos optan por comprar divisas para aprovechar el valor que tiene en el mercado, pues con un valor bajo, pueden eventualmente generar rentabilidades con un alza. Para ello existen las casas de cambio, aquí le contamos algunos de los precios que allí se negocian.

Así se mueve la divisa americana. | Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Este martes, 16 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.701 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.833.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,740 3,849 109 Cali 3,650 3,845 195 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,760 30 Medellín 3,674 3,821 147 Pereira 3,720 3,820 100

Esta es la fluctuación del dólar hoy. | Foto: ADOBE STOCK

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 16 de diciembre de 2025 3701.15 3833.46 3817.59 Lunes 15 de diciembre de 2025 3701.15 3833.46 3788.53 Domingo 14 de diciembre de 2025 3690 3825.19 3788.53 Sábado 13 de diciembre de 2025 3690 3825.19 3788.53 Viernes 12 de diciembre de 2025 3686.15 3819.81 3810.99 Jueves 11 de diciembre de 2025 3685.77 3818.85 3854.28

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios Kapital 3,760 3,840 80 Cambios Monkey 3,680 3,830 150 Cambios Vancouver 3,760 3,840 80 El Condor Cambios 3,700 3,850 150 EuroDolar 3,750 3,820 70

La fluctuación del dólar para este 16 de diciembre. | Foto: Adobe Stock