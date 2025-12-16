Suscribirse

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de diciembre: así se mueve la moneda

Así está fluctuando la divisa hoy.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
El dólar es una de las monedas más importantes a nivel mundial. Esto dado que funciona como una moneda de reserva global que se usa para la mayoría de las transacciones internacionales y materias primas, como el petróleo, el café y otras materias primas, y es el principal activo de refugio, lo que le da a EE. UU. gran influencia y conecta directamente las economías de todo el mundo, afectando importaciones, exportaciones, inflación y estabilidad financiera global.

Es importante tener en cuenta que muchos optan por comprar divisas para aprovechar el valor que tiene en el mercado, pues con un valor bajo, pueden eventualmente generar rentabilidades con un alza. Para ello existen las casas de cambio, aquí le contamos algunos de los precios que allí se negocian.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Este martes, 16 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.701 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.833.

Procuraduría abre investigación por contratos del Fondo de Adaptación con ejecución presupuestal del 0%

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7403,849109
Cali3,6503,845195
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,76030
Medellín3,6743,821147
Pereira3,7203,820100
Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 16 de diciembre de 20253701.153833.463817.59
Lunes 15 de diciembre de 20253701.153833.463788.53
Domingo 14 de diciembre de 202536903825.193788.53
Sábado 13 de diciembre de 202536903825.193788.53
Viernes 12 de diciembre de 20253686.153819.813810.99
Jueves 11 de diciembre de 20253685.773818.853854.28
En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año. ¿Cómo se moverá en 2026?

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios Kapital3,7603,84080
Cambios Monkey3,6803,830150
Cambios Vancouver3,7603,84080
El Condor Cambios3,7003,850150
EuroDolar3,7503,82070
Volatilidad dólar
Es importante que tenga en cuenta que el precio del dólar puede ser fijado de manera autónoma por los establecimientos, teniendo en cuenta factores como los precios del mercado, de otras casas de cambio, de bancos y también aspectos sociopolíticos. No están obligadas a fijar un precio de una entidad oficial.

