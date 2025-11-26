Suscribirse

Precio del dólar en casas de cambio para este 26 de noviembre: así se mueve la moneda

Este es el comportamiento de la divisa este miércoles.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo, al ser considerada la moneda de reserva por excelencia, siendo la más utilizada en varios países. Es importante tener en cuenta que EE.UU. representa más del 24% del PIB mundial y que cerca del 59% de todas las reservas de bancos extranjeros se encuentran en dólares.

Es por ello que muchos monitorean y hacen seguimiento minucioso al comportamiento de la moneda, para entender los efectos en su bolsillo y también en la economía del país.

Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes compran la divisa, tanto para viajar como para ahorrar o invertir.

Precio del dólar en casas de cambio: valor del 26 de noviembre

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.717, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7423,856114
Cali3,7273,873146
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7303,77040
Medellín3,6803,832152
Pereira3,8003,86060
Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 26 de noviembre de 2025 3717.14 3848.57 3806.16
martes 25 de noviembre de 20253717.143848.573804.09
lunes 24 de noviembre de 202537303862.53808.77
domingo 23 de noviembre de 20253728.573865.713808.77
sábado 22 de noviembre de 20253731.073867.143808.77
Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7003,890190
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7503,850100
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7403,860120
Cambios Vancouver3,7503,850100
El Condor Cambios3,7103,850140
EuroDolar3,7503,860110

Es clave tener en cuenta que el mercado de las casas de cambio funciona de manera autónoma, lo que significa que estos establecimientos fijan sus propios precios de compra y venta dependiendo de factores como los precios del mercado y los precios que tienen la competencia.

Sin embargo, también se puede ver influenciado por factores como el precio del dólar en el mercado de la BVC y también otros factores políticos o internacionales.

