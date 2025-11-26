Precio del dólar en casas de cambio para este 26 de noviembre: así se mueve la moneda

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo, al ser considerada la moneda de reserva por excelencia, siendo la más utilizada en varios países. Es importante tener en cuenta que EE.UU. representa más del 24% del PIB mundial y que cerca del 59% de todas las reservas de bancos extranjeros se encuentran en dólares.

Es por ello que muchos monitorean y hacen seguimiento minucioso al comportamiento de la moneda, para entender los efectos en su bolsillo y también en la economía del país.

Así está fluctuando la moneda. | Foto: 123 Rf

Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes compran la divisa, tanto para viajar como para ahorrar o invertir.

Precio del dólar en casas de cambio: valor del 26 de noviembre

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.717, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Tenga en cuenta aquí los precios fijados en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,742 3,856 114 Cali 3,727 3,873 146 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,730 3,770 40 Medellín 3,680 3,832 152 Pereira 3,800 3,860 60

El dólar es clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea conocer la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 26 de noviembre de 2025 3717.14 3848.57 3806.16 martes 25 de noviembre de 2025 3717.14 3848.57 3804.09 lunes 24 de noviembre de 2025 3730 3862.5 3808.77 domingo 23 de noviembre de 2025 3728.57 3865.71 3808.77 sábado 22 de noviembre de 2025 3731.07 3867.14 3808.77

Finalmente, si desea revisar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,700 3,890 190 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios AG 3,750 3,850 100 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,740 3,860 120 Cambios Vancouver 3,750 3,850 100 El Condor Cambios 3,710 3,850 140 EuroDolar 3,750 3,860 110

Es clave tener en cuenta que el mercado de las casas de cambio funciona de manera autónoma, lo que significa que estos establecimientos fijan sus propios precios de compra y venta dependiendo de factores como los precios del mercado y los precios que tienen la competencia.

La moneda estadounidense ha mantenido un precio a la baja. | Foto: El País